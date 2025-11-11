En las zonas urbanas de Colombia hay más de 2 millones de unidades económicas

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló el censo económico urbano de 2024, un componente importante que mide la economía y sector productivo del país. En esta recopilación se determinó que hay 2.005.613 unidades económicas del país.

En la rueda de prensa, se aclaró que en este censo no fueron tomadas en cuentas las unidades económicas del agro ni la minería, porque estas son contadas por el censo de agricultura y minería respectivamente.

Sin embargo, la entidad aclaró que hay varias actividades vinculadas con el agro y la minería que sí son medidas por este censo urbano económico.

En el desglose se determinó que es Bogotá la ciudad donde se concentran más unidades económicas en las áreas urbanas de la capital, en total se registraron 360.565 unidades productivas, lo que representa 18% del total.

Es decir, que una de cada cinco unidades económicas que hay en el país están en Bogotá, aportando gran parte de la economía urbana que se registra en estos momentos.

Seguido por Antioquia con 250.574 unidades económicas, lo que representa 12,5% del total, sigue Valle del Cauca con 193.974 unidades con 9,7%, Cundinamarca cuenta con 110.694 unidades económicas (5,5%), el top cinco lo cierra Santander que tiene 110.548 unidades económicas y pesa 5,5% del total.