x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Popular suplemento para niños circula sin registro sanitario, alerta el Invima

La entidad recomienda no comprarlo, y en caso de haberlo adquirido, la entidad pide que se suspenda de inmediato su uso. Las consecuencias para la salud podrían ser graves.

  • Hansure Kids, el nombre del suplemento que circula sin registro sanitario. FOTO: INVIMA.
    Hansure Kids, el nombre del suplemento que circula sin registro sanitario. FOTO: INVIMA.
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una advertencia dirigida a los consumidores por la circulación en el país de un producto conocido como Hansure Kids, el cual se estaría comercializando sin autorización sanitaria.

De acuerdo con la entidad, este artículo no cuenta con registro válido en Colombia, por lo que “su distribución y venta se consideran fraudulentas”.

Lea: ¿Cómo les fue a los influencers aspirantes al Congreso? Los que ganaron y los que se quemaron

Según explicó el organismo de control, tras revisar la información disponible se estableció que el producto no figura entre los medicamentos aprobados por la autoridad sanitaria. Es decir, nadie ha presentado el producto para que sea evaluado por las autoridades de salud nacionales.

Además, el establecimiento mencionado en su promoción, identificado como Laboratorio Pronarcol, no aparece en las bases oficiales de registros sanitarios.

La Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del Invima también señaló además que el número de registro usado en la publicidad del producto no corresponde al sistema de codificación que utiliza la entidad.

Por esta razón, el instituto indicó que el producto es considerado fraudulento conforme a la normativa sanitaria vigente. “El número de registro que se promociona no está aprobado por el Invima ni corresponde a la codificación oficial”, advirtió la entidad al explicar que la clasificación se sustenta en lo establecido por el Decreto 677 de 1995.

El Invima también alertó sobre los posibles riesgos que implica consumir productos sin autorización sanitaria. Al no conocerse con certeza su composición, procedencia ni condiciones de fabricación, podrían generarse efectos adversos en quienes los ingieran.

Le puede interesar: Así cambia la vida de una menor con cáncer que no puede acceder a medicinas

Entre las posibles consecuencias, mencionó alteraciones gastrointestinales, obstrucción intestinal, episodios de hipoglucemia y reacciones alérgicas o perjudiciales por interacción con medicamentos o alimentos.

InfogrÃ¡fico
Popular suplemento para niños circula sin registro sanitario, alerta el Invima

Ante esta situación, la entidad recomendó a la ciudadanía abstenerse de comprar o consumir el producto y suspender su uso en caso de haberlo adquirido. Asimismo, pidió reportar cualquier efecto adverso o información sobre su comercialización a través de los canales oficiales de farmacovigilancia.

El Invima también recordó que los ciudadanos pueden verificar la autenticidad de los registros sanitarios mediante la herramienta de consulta disponible en su portal web oficial, con el fin de confirmar si un medicamento o producto cuenta con autorización para su venta en el país.

Conozca: Supersalud respondió a denuncia por el incremento de contratistas entre 2022 y 2026

Temas recomendados

Salud
Medicamentos
niños
Invima
Denuncias
Polémicas
Menores de edad
alerta
Registro sanitario
Productos
Colombia
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida