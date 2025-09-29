x

¡De terror! Trump anuncia arancel del 100% a películas extranjeras para “salvar” el cine estadounidense

Donald Trump anunció un arancel del 100% a todas las películas extranjeras para frenar la competencia internacional y proteger la industria estadounidense.

  • El arancel al cine no es un hecho aislado. Desde su regreso al poder, Trump ha ampliado la guerra comercial con sus aliados y competidores, imponiendo gravámenes que van del 10% al 50%. FOTO: Getty.
    El arancel al cine no es un hecho aislado. Desde su regreso al poder, Trump ha ampliado la guerra comercial con sus aliados y competidores, imponiendo gravámenes que van del 10% al 50%. FOTO: Getty.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 4 horas
bookmark

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender el debate comercial global este lunes 29 de septiembre al anunciar que impondrá un arancel del 100% a todas las películas producidas en el extranjero.

El objetivo, según el mandatario, es detener lo que considera un “robo” del negocio cinematográfico a manos de otros países y recuperar empleos en Hollywood.

El anuncio lo hizo a través de su red Truth Social, con un mensaje en el que aseguró: “Nuestro negocio cinematográfico ha sido robado a Estados Unidos por otros países, como si le quitaran un caramelo a un niño".

Puede leer: Orden de Trump permitiría eliminar arancel del 10% a productos de Colombia: café, flores, plátano y oro ganarían.

Fiel a su estilo confrontativo, Trump apuntó contra el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, a quien calificó de “débil e incompetente” y culpable de la pérdida de empleos en el sector.

Según Trump, California, hogar de Hollywood y símbolo de la industria, ha sido “especialmente afectada” por la competencia internacional.

Sin detalles sobre aplicación ni alcance de la medida

Aunque la medida ya sacudió al sector audiovisual, Trump no explicó cómo ni cuándo se aplicará el arancel.

Tampoco precisó si la tarifa cubrirá únicamente las películas estrenadas en salas de cine o si también alcanzará a las producciones distribuidas en plataformas de streaming.

Además lea: El tráfico postal hacia EE. UU. se detuvo casi en su totalidad por aranceles y 88 operadores suspendieron servicios

Cabe recordar que en mayo pasado, el mandatario ya había adelantado su intención de imponer estos gravámenes y ordenó al secretario de Comercio, Howard Lutnick, preparar la implementación.

En esa ocasión, Trump escribió en mayúsculas: “¡QUEREMOS CINE HECHO EN ESTADOS UNIDOS, OTRA VEZ!”, anticipando lo que hoy confirma como una política oficial.

Un nuevo capítulo en la ofensiva arancelaria de Trump

El arancel al cine no es un hecho aislado. Desde su regreso al poder, Trump ha ampliado la guerra comercial con sus aliados y competidores, imponiendo gravámenes que van del 10% al 50% en productos tan diversos como medicamentos, muebles o camiones pesados.

La semana pasada anunció que, a partir del 1 de octubre, los medicamentos farmacéuticos importados tendrán un arancel del 100%, los gabinetes de cocina y tocadores de baño del 50%, los muebles tapizados del 30% y los camiones pesados del 25%.

En el caso de India y Brasil, los castigos comerciales han incluido tarifas adicionales por motivos políticos: Nueva Delhi, por comprar crudo ruso; y Brasilia, por la condena judicial contra Jair Bolsonaro, aliado de Trump.

Entérese: Corte de Estados Unidos determina que la mayoría de aranceles de Trump son ilegales, pero los mantiene vigentes

Temas recomendados

Cine
Industria
Cine documental
audiovisual
Actriz
Actor
Arancel
hollywood
Guerra comercial
Estados Unidos
Donald Trump
