Tribunal canadiense definirá la próxima semana si Canacol podrá salir de contratos de gas en Colombia

Tras el aplazamiento de la audiencia en la corte de Alberta, Canadá, que evaluaría la solicitud de Canacol Energy para terminar anticipadamente contratos de transporte y suministro de gas natural, la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) reiteró su llamado a las autoridades para proteger la seguridad energética y garantizar la continuidad del servicio en el país.
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La diligencia judicial, prevista inicialmente para el 7 de mayo, fue reprogramada para el próximo 15 de mayo. Según la Canacol, el objetivo es contar con más tiempo para explorar modificaciones de mutuo acuerdo en los contratos firmados con sus clientes.
Naturgas insistió en que cualquier decisión relacionada con estos acuerdos debe considerar el impacto sobre el abastecimiento energético nacional y el carácter esencial del servicio de gas natural en Colombia.