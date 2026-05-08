Tribunal canadiense definirá la próxima semana si Canacol podrá salir de contratos de gas en Colombia

Tras el aplazamiento de la audiencia en la corte de Alberta, Canadá, que evaluaría la solicitud de Canacol Energy para terminar anticipadamente contratos de transporte y suministro de gas natural, la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) reiteró su llamado a las autoridades para proteger la seguridad energética y garantizar la continuidad del servicio en el país. Puede leer: La historia de la caída de Canacol que amenaza con dejar sin gas al Caribe y golpearía al país La diligencia judicial, prevista inicialmente para el 7 de mayo, fue reprogramada para el próximo 15 de mayo. Según la Canacol, el objetivo es contar con más tiempo para explorar modificaciones de mutuo acuerdo en los contratos firmados con sus clientes. Naturgas insistió en que cualquier decisión relacionada con estos acuerdos debe considerar el impacto sobre el abastecimiento energético nacional y el carácter esencial del servicio de gas natural en Colombia.

“Existen alternativas diferentes a la cancelación de contratos”: Naturgas

Actualmente, Canacol Energy cubre parte de la demanda de gas natural en siete departamentos de la Costa Caribe y varios municipios de Norte de Santander. Su operación abastece hogares, comercios, industrias, transporte y una planta térmica ubicada en Sahagún, Córdoba. Le interesa: El 50% de la Costa Caribe depende del gas de Canacol: Asoenergía alerta por impacto en precios y empleo Aunque la compañía mantiene contratos en firme por cerca de 110 millones de pies cúbicos diarios (MPCD), su producción ha mostrado una reducción sostenida en los últimos años, al pasar de 196 MPCD en julio de 2023 a cerca de 75 MPCD en la actualidad, debido a factores técnicos y operativos. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Pese a esta disminución, Naturgas aseguró que la situación ha sido manejada mediante acuerdos entre las partes, sin necesidad de acudir a una terminación anticipada de contratos. En ese sentido, la presidenta del gremio, Luz Stella Murgas, afirmó que existen alternativas distintas a la cancelación de los acuerdos. “Existen caminos distintos a la terminación de contratos. Hay mecanismos empresariales, acuerdos entre las partes e incluso interés de inversionistas que permitirían mantener la operación y proteger el abastecimiento de gas sin sacrificar la prestación del servicio y la confianza del sistema”, aseguró. Encuentre: Canacol Energy busca cancelar contratos de gas en Colombia y pone en alerta el suministro nacional

Impactos en hogares, industria y generación térmica

Naturgas advirtió que una eventual suspensión de los contratos obligaría a empresas a migrar hacia energéticos más costosos o con mayores emisiones, como GLP, carbón, gasolina o diésel. Ese escenario, señaló el gremio, incrementaría los costos de producción y presionaría el precio de bienes esenciales como alimentos, bebidas, papel, cartón y cerámica. “Permitir que decisiones adoptadas en el exterior suspendan obligaciones contractuales en Colombia, sin evaluar sus impactos sociales y económicos, vulnera principios de orden público y desconoce el carácter esencial del gas natural para millones de colombianos”, afirmó Murgas.

Naturgas pide aplicar la excepción de orden público