x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Tribunal de Antioquia anuló sanción impuesta por la SIC en 2018 a Jorge Mario Velásquez, CEO de Grupo Argos

El fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia puso fin al proceso iniciado en 2018 contra el presidente de Grupo Argos, decisión que fue conocida sobre el cierre de su gestión al frente del conglomerado empresarial.

  • Jorge Mario Velásquez se refirió al fallo a través de su cuenta de LinkedIn y destacó el funcionamiento de las instituciones. FOTO: ESNEYDER GUTIÉRREZ.
    Jorge Mario Velásquez se refirió al fallo a través de su cuenta de LinkedIn y destacó el funcionamiento de las instituciones. FOTO: ESNEYDER GUTIÉRREZ.
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 1 hora
bookmark

El Tribunal Administrativo de Antioquia anuló la sanción que en 2018 había sido impuesta a Jorge Mario Velásquez, presidente de Grupo Argos, por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

La decisión judicial concluyó que no existió una conducta inadecuada, lo que llevó al directivo a dar por cerrado el episodio ocurrido hace más de siete años.

A través de su cuenta de LinkedIn, Velásquez se refirió al fallo y destacó el funcionamiento de las instituciones en el país.

“Recibo el fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia que anuló la sanción que se me impuso en 2018 por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Consideró el Tribunal que no existió una conducta inadecuada. Con serenidad, paso la página y reivindico mi buen actuar y compromiso con el desarrollo de la empresa y el país”, escribió.

Le puede interesar: Cementos Argos evalúa volver a Venezuela tras 20 años de haber sido expropiada por Hugo Chávez

El directivo agregó que la decisión “reafirma que en Colombia las instituciones funcionan”, en referencia al proceso judicial que resolvió la controversia iniciada en 2018.

El contexto de la sanción impuesta por la SIC en 2018

La sanción anulada tiene su origen en una decisión de la SIC tomada en diciembre de 2017 y confirmada en abril de 2018, cuando el organismo regulador multó a Cementos Argos, Cemex y Holcim, junto con seis de sus directivos, por un monto conjunto cercano a $200.000 millones.

Según la Superintendencia, las empresas —que en ese momento concentraban cerca del 96% del mercado nacional de cemento— habrían incurrido en la fijación de precios del cemento gris Portland Tipo 1 entre enero de 2010 y diciembre de 2012.

La entidad argumentó que, durante ese periodo, el precio del producto aumentó cerca del 30%, mientras la inflación acumulada fue del 9,3%.

Entre los directivos sancionados figuraba Jorge Mario Velásquez, entonces presidente de Grupo Argos. En su momento, Cementos Argos rechazó la decisión y anunció la interposición de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Contencioso Administrativo, proceso que hoy concluye con el fallo favorable para el ejecutivo.

Lea más: De CEO de Cementos Argos a la presidencia del Grupo: este es el perfil de Juan Esteban Calle Restrepo, quien sucederá a Jorge M. Velásquez

Mensaje institucional y respaldo a decisiones judiciales

En su publicación, Velásquez también se refirió a otro hecho reciente del ámbito institucional: la suspensión provisional del decreto de emergencia económica por parte de la Corte Constitucional.

Para el presidente de Grupo Argos, esta decisión es una señal de fortaleza democrática.

“Esta semana Colombia siguió demostrando la fortaleza institucional de la justicia para mantener el Estado Social de Derecho. Quiero reconocer y respaldar la decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente el decreto de emergencia económica mientras se adopta una decisión definitiva. Es una señal de independencia judicial y de equilibrio de poderes que fortalece nuestra democracia”, señaló.

Un cierre de ciclo en Grupo Argos

El fallo del Tribunal llega en la recta final de la gestión de Jorge Mario Velásquez al frente de Grupo Argos. El directivo finalizará su presidencia el 31 de marzo de 2026, tras cumplir la edad límite de 65 años establecida en el Código de Buen Gobierno de la compañía.

Velásquez cierra así una trayectoria de más de 42 años en el grupo, que lidera desde 2016, periodo en el que impulsó transformaciones estratégicas y hitos corporativos como el denominado “desenroque” empresarial.

A partir del 1 de abril de 2026, la presidencia de Grupo Argos será asumida por Juan Esteban Calle, actual presidente de Cementos Argos.

Conozca también: Las ventas de las grandes empresas paisas caen 5% mientras sus utilidades se desploman 27%.

Temas recomendados

Economía
Empresas
Empresas antioqueñas
Grupo Argos
Tribunal Administrativo
SIC
Colombia
Antioquia
Jorge Mario Velásquez
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida