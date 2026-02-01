¿Cuál fue el otro objetivo de la visita de Lionel Messi con Inter Miami a Medellín?

Cuando terminó el partido entre Inter Miami y Atlético Nacional, muchos aficionados se abarrotaron en el pasillo interior del primer piso de la tribuna occidental del Atanasio, justo alrededor de las vallas que limitaban el paso hacia la puerta que lleva a los camerinos.
Tenían la esperanza de ver, más cerca, a Lionel Messi. No lo lograron. Mientras que afuera la gente esperaba con una mezcla entre esperanza y ansiedad, adentro el futbolista argentino bajaba las escaleras que llevan de la cancha a los camerinos del Atanasio. No tenía los guayos puestos. Iba en chanclas, siguiendo de cerca los pasos de Rodrigo De Paul, el amigo que lo protege como un guardaespaldas dentro y fuera del terreno de juego.