Crisis de la salud: los reclamos se duplicaron en 3 años y pacientes sufren por los medicamentos

Indolencia es la palabra que mejor podría describir la actitud del Gobierno del presidente Gustavo Petro frente a la crisis del sistema de salud. Mientras el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, habla de un tema de “ricos” y “pobres” y la entidad a su cargo dedica cinco páginas de un comunicado para responder a un artículo de un medio internacional, decenas de pacientes tienen que acudir a la protesta y a alzar la voz para encontrar respuesta a sus citas demoradas y a sus medicamentos no entregados.
Entre tanto, la lista de fármacos reportados como desabastecidos o en riesgo de estarlo deja al descubierto que pacientes psiquiátricos, con enfermedades raras y autoinmunes, hipertensos y crónicos, entre otros, están en riesgo de no poder continuar sus tratamientos y de que su vida esté en entredicho.
A su vez, las cifras que reporta la Superintendencia de Salud sobre reclamos mensuales en salud en los últimos ocho años muestran que durante el mandato de Petro se duplicaron e, incluso, superaron los 1,5 millones entre enero y septiembre de 2025.
Protestas en Bogotá y el Valle
Un grupo de cerca de 50 pacientes con enfermedades huérfanas realizó un plantón en una de las sedes de Nueva EPS en la capital esta semana. Con pancartas, carteles y megáfonos exigieron que se les dé atención médica inmediata y que se les entregaran sus medicamentos, que son esenciales para sus vidas.
Le puede interesar: Los disparates y la obsesión de Gustavo Petro con temas sexuales en sus discursos.
“Nueva EPS: basta de poner vidas en riesgo”, “que no nos negocien la salud” y “detrás de cada fórmula hay una vida” eran las consignas de las pancartas que sostenían los manifestantes. Al tiempo, también gritaban: “¿qué queremos? ¡Medicamentos! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Qué queremos? ¡Citas ya! ¿Para qué? ¡Para vivir!”.
Entre tanto, un joven con fibrosis quística (enfermedad hereditaria que causa problemas por mucosidades en pulmones, páncreas y otros órganos) expuso que “nos están enviando (...) a un cementerio”. Así mismo, que no solo a las personas que tienen su misma condición médica se están viendo afectados así, sino también a los que tienen otras enfermedades raras o huérfanas.
“La (Nueva) EPS nos está matando. Hay pacientes en UCI (unidad de cuidados intensivos), hay pacientes crónicos, hay pacientes que están mal por falta de medicamentos y falta de citas médicas. Tengo un cálculo renal en el riñón izquierdo demasiado grande y la contestación de la EPS fue, en diciembre, que esperaba hasta 2027 que se solucionara y que esperara a que se tapara el riñón”, dijo el joven mediante un megáfono.
Mientras tanto, en Tuluá (a 92 kilómetros de Cali, Valle del Cauca) un grupo de madres desesperadas tuvo que hacer bulla y escándalo en un punto de entrega de medicamentos porque las tuvieron horas esperando sin respuestas.
“(Llevamos) esperando desde las 2 de la tarde que no entregaran unos medicamentos, que en acta quedó firmada el lunes (...) y nos vieron la cara a todas porque no los trajeron. (Tenemos) niños que están convulsionando en casa y que nosotras, aquí como madres, estamos esperando a que nos entreguen los medicamentos”, relató una mujer en un video que fue compartido por la Federación Colombiana de Enfermedades Raras.
La misma persona mostró el caso de otra mujer, de quien dijo tenía cáncer terminal y que estaba “esperando unas citas”. “Ella se nos acabó de desmayar y si acá se muere coloco (sic) como responsable a la Nueva EPS y todo lo que nos pueda pasar, porque también me tienen enferma de la cabeza. Estamos aburridas, estamos cansadas de todo lo que está pasando y que todo mundo nos ignore y nos humille”, señaló con voz fuerte.