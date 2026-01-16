Ecopetrol abre la puerta a trabajadores y elige a César Eduardo Loza en su Junta Directiva

Ecopetrol anunció oficialmente los resultados del proceso de votación mediante el cual los trabajadores eligieron al postulado para el renglón 7° de la plancha de la Nación de candidatos y candidatas a la Junta Directiva de Ecopetrol S.A. De acuerdo con los Estatutos Sociales de la compañía, el elegido fue César Eduardo Loza Arenas, actual presidente de la Unión Sindical Obrera (USO). La petrolera precisó que la conformación y oficialización de esta plancha aún está sujeta a los trámites corporativos correspondientes. “Ecopetrol S.A. informa que, de conformidad con los Estatutos Sociales, las personas trabajadoras de Ecopetrol eligieron como el postulado al renglón 7° de la Plancha de la Nación de candidatos y candidatas a la Junta Directiva de Ecopetrol S.A. al señor Cesar Eduardo Loza Arenas”, señaló la empresa en su comunicado oficial. Lea más: ¡Histórico! Asamblea extraordinaria de Ecopetrol aprueba la entrada de un trabajador a la junta directiva

El contexto de esta elección se remonta a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 11 de noviembre, cuando Ecopetrol dio un paso histórico al aprobar la modificación de sus estatutos sociales para permitir que un trabajador de la compañía integrara su Junta Directiva. La decisión fue contundente: 91% de respaldo de los accionistas, liderados por el Gobierno Nacional, accionista mayoritario de la petrolera. Con esta reforma, también se cambió la forma de elegir a los miembros de la Junta Directiva. Además, por petición del sindicato petrolero, el Gobierno aceptó reducir los requisitos para que un trabajador pueda ser parte del máximo órgano de gobierno de Ecopetrol.

En la Junta Directiva de Ecopetrol habrá una silla para los trabajadores

Con esta decisión, César Eduardo Loza fue designado como representante de los trabajadores en la Junta Directiva, ocupando lo que sería la octava silla del máximo órgano de gobierno de la compañía. Sin embargo, el tablero aún no está completo, falta por definir el noveno integrante. Desde ahora, el séptimo renglón de la lista presentada por la Nación debe incluir obligatoriamente a un trabajador o trabajadora de la empresa, elegido previamente mediante votación entre el personal vinculado laboralmente. El nombre del seleccionado se envía luego al Ministerio de Hacienda, entidad encargada de incorporarlo oficialmente en la lista de candidatos que presenta la Nación.

César Loza, presidente del sindicato petrolero USO.

La carrera por llenar estos espacios comenzó tras la salida de Mónica de Greiff y Guillermo García Realpe, en un contexto marcado por una decisión sin precedentes. En la última Asamblea General de Accionistas, realizada en noviembre, se acordó que por primera vez un trabajador de Ecopetrol tendría asiento en la Junta Directiva de la estatal petrolera. Con este panorama, y ya con la postulación de Loza definida, se espera que en la Asamblea General Ordinaria de marzo se tome la decisión final sobre el noveno miembro de la junta. Conozca más: Gobierno Petro presenta dos nombres para mover la junta de Ecopetrol en reemplazo de Mónica de Greiff y Guillermo García

Según conoció Caracol Radio, el Gobierno Petro presentó oficialmente dos nombres que serán discutidos en una Asamblea de Accionistas, que será citada en los próximos días. Los candidatos son Juan Gonzalo Castaño Valderrama, ingeniero de petróleos, y Carolina Arias, académica y asesora del movimiento Ríos Vivos. Ambos reemplazarían a Mónica de Greiff y a Guillermo García Realpe, este último expresidente de la junta, quien se retiró en diciembre.

Gobierno ya mueve fichas para la próxima Junta de Ecopetrol

Mientras tanto, el Ejecutivo ya definió dos de sus cartas para la nueva conformación de la Junta Directiva. Juan Gonzalo Castaño Valderrama y Carolina Arias aparecen como los perfiles impulsados por el Gobierno Nacional. Según se conoce, su llegada al órgano directivo estaría prácticamente asegurada, lo que implicaría la salida de uno de los actuales integrantes de la comisión directiva. Todo esto se resolverá en la próxima Asamblea, donde se terminará de armar el rompecabezas del máximo órgano de decisión de Ecopetrol. Aquí puede leer: La que hay detrás de la asamblea extraordinaria de Ecopetrol: prepara cambio en su junta en medio del debate por el Permian

Quién es César Eduardo Loza, el hombre que llega desde la USO