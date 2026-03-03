Madre de secretaria del alcalde de Andes fue brutalmente asesinada al interior de un bus escalera

Una mujer de 51 años fue asesinada brutalmente este martes en el municipio de Andes, en el suroeste antioqueño. El ataque ocurrió hacia las 12:50 p.m. en la zona urbana, en el sector La Plazoleta, salida hacia el corregimiento de Santa Rita.

De acuerdo con el reporte oficial, la víctima fue atacada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta Pulsar negra. Los sujetos, vestidos de negro, habrían disparado contra la mujer cuando esta se encontraba al interior de un bus escalera de placas TOE014.

Tras el atentado, las autoridades activaron un plan candado y difundieron las características de los presuntos responsables a municipios cercanos y al corregimiento de Santa Rita.

La mujer fue trasladada de inmediato al hospital local, pero falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas. La víctima fue identificada como Adriana María Naranjo Vergara, una ama de casa y al parecer docente en este municipio, quien recibió impactos en al menos cinco partes de su cuerpo.

Según información preliminar entregada por las autoridades, la mujer no había reportado amenazas previas. E incluso, su familia era muy conocida en el municipio pues su esposo, Óscar Ramiro Serna Cardona, labora en la oficina de Planeación de Andes, y una de sus hijas se desempeña como secretaria del alcalde.

Por el momento, las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar las causas y móviles del homicidio. En esta jurisdicción delinquen estructuras como el Clan del Golfo, específicamente la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, así como el grupo delincuencial organizado La Terraza.