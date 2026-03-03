Esta es la nueva serie que retrata a Sherlock Holmes como nadie lo había hecho

Luego de haber fascinado a lectores con su aparición en el Estudio en escarlata, el debut de Sherlock Holmes en la gran pantalla fue en 1900, con un cortometraje mudo y a blanco y negro titulado Sherlock Holmes Baffled. Tan grande ha sido en la literatura y el cine el personaje creado por Arthur Conan Doyle, que esa pequeña producción gringa fue la primera película de detectives de la que se tiene registro y la que serviría de precursora para las más de 250 adaptaciones de la historia del detective, a la que ahora se une El joven Sherlock, la serie disponible a partir de este miércoles en Prime Video.

Esta producción, que tendrá ocho capítulos, retratará a Holmes en sus primeros años y mostrará cómo resolvió su primer caso. Además de tomar el personaje del escritor británico del siglo XIX, la serie también está inspirada en Young Sherlock Holmes, una saga escrita por Andrew Lane ambientada entre 1860 y 1870, durante la adolescencia del detective.

Hero Fiennes-Tiffin es quien interpreta a Sherlock, un personaje que en las últimas décadas ha sido representado por Benedict Cumberbatch y Robert Downey Jr. (este último ganó un Globo de Oro por ese papel). La diferencia de Fiennes es que mostrará una etapa del detective que no ha sido tan abordada en televisión. En conversación con EL COLOMBIANO, el actor explicó que, a la hora de construir el personaje, quiso resaltar aspectos “más cercanos y reconocibles, esos que todos vamos perdiendo un poco a medida que crecemos. Hay una especie de entusiasmo y pasión juveniles, y el hecho de que todavía no ha vivido tantas de las cosas duras de la vida. Si pensamos en el Sherlock de sus últimos años como detective, él es mucho más frío emocionalmente que el que conocemos al inicio de El joven Sherlock, en el episodio uno”.