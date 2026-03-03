x

Esta es la nueva serie que retrata a Sherlock Holmes como nadie lo había hecho

El personaje creado por Arthur Conan Doyle tiene una nueva adaptación titulada El joven Sherlock, de Prime Video, la cual contará con 8 episodios. EL COLOMBIANO conversó con Hero Fiennes-Tiffin, su protagonista.

  • El actor Hero Fiennes-Tiffin es el protagonista de El joven Sherlock, la serie sobre el detective. FOTO: Daniel Smith / Prime Video
  • Donal Finn, Zine Tseng y Hero Fiennes-Tiffin en El joven Sherlock. FOTO: Daniel Smith / Prime Video
María José Chitiva Londoño
Tendencias

hace 2 horas
Luego de haber fascinado a lectores con su aparición en el Estudio en escarlata, el debut de Sherlock Holmes en la gran pantalla fue en 1900, con un cortometraje mudo y a blanco y negro titulado Sherlock Holmes Baffled. Tan grande ha sido en la literatura y el cine el personaje creado por Arthur Conan Doyle, que esa pequeña producción gringa fue la primera película de detectives de la que se tiene registro y la que serviría de precursora para las más de 250 adaptaciones de la historia del detective, a la que ahora se une El joven Sherlock, la serie disponible a partir de este miércoles en Prime Video.

Esta producción, que tendrá ocho capítulos, retratará a Holmes en sus primeros años y mostrará cómo resolvió su primer caso. Además de tomar el personaje del escritor británico del siglo XIX, la serie también está inspirada en Young Sherlock Holmes, una saga escrita por Andrew Lane ambientada entre 1860 y 1870, durante la adolescencia del detective.

Hero Fiennes-Tiffin es quien interpreta a Sherlock, un personaje que en las últimas décadas ha sido representado por Benedict Cumberbatch y Robert Downey Jr. (este último ganó un Globo de Oro por ese papel). La diferencia de Fiennes es que mostrará una etapa del detective que no ha sido tan abordada en televisión. En conversación con EL COLOMBIANO, el actor explicó que, a la hora de construir el personaje, quiso resaltar aspectos “más cercanos y reconocibles, esos que todos vamos perdiendo un poco a medida que crecemos. Hay una especie de entusiasmo y pasión juveniles, y el hecho de que todavía no ha vivido tantas de las cosas duras de la vida. Si pensamos en el Sherlock de sus últimos años como detective, él es mucho más frío emocionalmente que el que conocemos al inicio de El joven Sherlock, en el episodio uno”.

Otra de las particularidades de esta nueva versión es la relevancia que tienen en ella los personajes femeninos. Zine Tseng, la actriz taiwanesa que interpreta a la princesa Gulun Shou’an, le contó a este medio que, como mujer, hacer parte de esta producción significa “que todo es posible. Que puedo entrar a este universo como yo quiera hacerlo. Y si quiero golpear fuerte, entonces golpeo fuerte”.

El elenco de El joven Sherlock

Además de Hero y Tseng –quien hizo parte de la serie El problema de los tres cuerpos–, esta producción tiene un elenco conformado por rostros nuevos y experimentados de Hollywood: están el irlandés Donal Finn, que interpreta a James Moriarty; Max Irons como Mycroft Holmes, el hermano del detective; Joseph Fiennes, recordado por su papel de Fred Waterford en El cuento de la criada; Natascha McElhone, la protagonista de Solaris, y el gran Colin Firth, ganador del Óscar en 2011 por El discurso del rey.

Esta serie busca acercar a Holmes, que tiene más de un siglo, a las nuevas generaciones, pero respetando los principios de uno de los personajes más relevantes de la cultura inglesa. El joven Sherlock logra esto, en parte, porque detrás hay un equipo que ya había llevado esta historia al cine. Su creador es Guy Ritchie, quien estuvo a cargo de las dos cintas estrenadas en 2009 y 2011, protagonizadas por Downey Jr. y Jude Law.

Donal Finn, Zine Tseng y Hero Fiennes-Tiffin en <i>El joven Sherlock</i>. FOTO: Daniel Smith / Prime Video
Donal Finn, Zine Tseng y Hero Fiennes-Tiffin en El joven Sherlock. FOTO: Daniel Smith / Prime Video

“Él logra tender puentes: respeta la época, pero sin permitir que se vuelva aburrida. Creo que muchas historias de época, sobre todo para públicos jóvenes, pueden sentirse simplemente viejas y aburridas. Y Guy reconoce eso, incluso si a él no le parecen así, y consigue elevar todo a través del vestuario, el diálogo y cada detalle”, considera Hero, quien ya había trabajado con Ritchie en la película El ministerio de la guerra sucia (2024).

Para Fiennes, recordado por interpretar la versión joven de Tom Riddle en Harry Potter y el misterio del príncipe, dar vida a Holmes es un privilegio. “Mucho antes de que pudiera imaginar siquiera la posibilidad de interpretar a Sherlock, ya sabía perfectamente quién era”, dice con emoción y, a la vez, reconoce, como fanático y como artista, que lo que ha hecho que este detective cruce países y generaciones es el hecho de ser brillante y excepcional, de tener “algo de superhéroe, pero al mismo tiempo no deja de ser una persona real. Es alguien que está al límite de la capacidad humana, y eso lo hace muy atractivo: es extraordinario, pero sigue siendo humano”.

