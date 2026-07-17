Las 20 empresas de retail más grandes de Colombia: D1 sigue ocupando el primer lugar por ingresos

A pesar de que los hogares colombianos ya son más cautelosos y selectivos al momento de comprar, el comercio colombiano mantiene una senda de crecimiento y transformación impulsada por nuevos formatos, mayor competencia y estrategias enfocadas en el consumidor.
Así lo reveló el estudio Mapa Nacional de Retail 2026, elaborado por Mall & Retail, que analizó el desempeño de 450 empresas presentes en centros comerciales del país, agrupadas en 22 categorías, con el propósito de identificar los principales jugadores, los formatos con mayor crecimiento y las estrategias que están transformando el comercio moderno.
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El análisis se concentró en las 20 compañías que alcanzaron ingresos totales —operacionales y otros— por $117,3 billones en 2025, frente a los $104,5 billones registrados en 2024. El resultado representó un crecimiento consolidado de 12,3%, equivalente a un incremento absoluto de $12,8 billones, una cifra que confirma la resiliencia del sector y el buen desempeño de formatos como tiendas de descuento, droguerías, moda deportiva y restaurantes.