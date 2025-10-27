Este es el top 10 de las startups más valiosas de Colombia: Rappi, Habi y Addi lideran el ranking

El primer estudio de valor de marcas de startups de Colombia, realizado por BrandValorum y Mitte, con apoyo de la Universidad de Los Andes, ha puesto el foco en el músculo financiero del ecosistema emprendedor colombiano, revelando el ranking de las 30 marcas de startups con mayor valor en el país.
El listado, que agrupa a las compañías por rangos de valoración, confirma el liderazgo absoluto Rappi, el único decacornio nacional, mientras consolida a las siguientes generaciones de gigantes.
El análisis evaluó 30 startups nacionales y puso en evidencia algo que hasta ahora pocos habían cuantificado: entre el 69% y el 92% del valor de las startups proviene de activos intangibles, como la marca, los datos, el software o la propiedad intelectual.
