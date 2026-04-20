Tim Cook renuncia como CEO de Apple, ¿quién asumirá el mando?

Apple ha sacudido este lunes 20 de abril los cimientos de Silicon Valley y los mercados financieros. Tras casi 15 años al frente de la empresa más valiosa del mundo, Tim Cook ha anunciado su dimisión como CEO, cargo que ocupará oficialmente hasta el próximo 31 de agosto. A partir del 1 de septiembre de 2026, el liderazgo de la manzana quedará en manos de John Ternus, actual vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware. Este movimiento, aprobado por unanimidad por el consejo de administración, marca el cierre de un capítulo dorado. Cook no se retira del todo, pues asumirá el rol de presidente ejecutivo, enfocándose en la estrategia global y la diplomacia corporativa con líderes políticos internacionales. Puede leer: Xiaomi 17, el teléfono que “hace temblar a Apple”, ya está en Colombia: comparativa con iPhone 17 “Ha sido el mayor privilegio de mi vida ser el CEO de Apple y haber recibido la confianza para liderar una compañía tan extraordinaria. Amo a Apple con todo mi ser, y estoy tan agradecido de haber tenido la oportunidad de trabajar con un equipo de personas tan ingeniosas, innovadoras, creativas y profundamente comprometidas, que han sido inquebrantables en su dedicación a enriquecer la vida de nuestros clientes y crear los mejores productos y servicios del mundo”, escribió Cook en su texto de despedida. Tras conocerse la noticia, las acciones de Apple (NASDAQ:AAPL) experimentaron una caída leve del 1% en las operaciones posteriores al cierre del mercado (after-hours), un movimiento que los analistas consideran una reacción natural de cautela ante un cambio de tal magnitud.

El legado imbatible de Tim Cook: De 350.000 millones a 4 billones de dólares

Cuando Cook sucedió al mítico Steve Jobs en 2011, muchos dudaban si Apple podría sobrevivir sin su fundador. Pero los resultados hablan por sí solos en su crecimiento en bolsa. Por ejemplo, la capitalización de mercado pasó de aproximadamente 350.000 millones de dólares a 4 billones, un incremento superior al 1.000%. También en los ingresos, ya que bajo su mando, los ingresos anuales se cuadruplicaron, pasando de 108.000 millones en 2011 a más de 416.000 millones en el año fiscal 2025. Sin embargo, el camino reciente no ha estado libre de obstáculos. Cook ha tenido que navegar la debilidad del mercado en China y las tensiones arancelarias en Estados Unidos. De ahí que su nuevo rol como presidente ejecutivo se centre en la relación con responsables políticos mundiales, una tarea donde su diplomacia será vital. Entérese: Todo lo que se sabe del iPhone 18 Pro: cámara con apertura variable, chip de 2 nm y color rojo

John Ternus: El arquitecto del iPhone y los AirPods toma el control

A sus 51 años, Ternus no es un desconocido en Cupertino. Se unió a Apple en 2001 y ha sido la mente técnica detrás de productos icónicos que hoy usamos a diario. Ternus, ingeniero mecánico de la Universidad de Pensilvania, ha liderado la ingeniería de hardware de casi todo el catálogo, desde el iPad y los AirPods, hasta las transiciones más complejas del Mac y el Apple Watch. Cook lo ha descrito como un “visionario” cuya prioridad ha sido la durabilidad y fiabilidad de los dispositivos. De acuerdo con el comunicado, su ascenso garantiza una transición fluida, pues Ternus ya es una cara familiar para los seguidores de la marca tras participar en múltiples eventos de lanzamiento.

Para asegurar la estabilidad, Cook trabajará estrechamente con Ternus durante todo el verano. El 1 de septiembre también traerá cambios en el consejo, Arthur Levinson, tras 15 años como presidente no ejecutivo, pasará a ser director independiente principal, permitiendo que Ternus se incorpore formalmente a la mesa directiva.

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