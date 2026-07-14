ICE frena controles de tráfico tras muerte del migrante colombiano y otro mexicano en operativos

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ordenó la suspensión temporal de los controles de tránsito y las detenciones de vehículos realizadas por sus agentes, luego de dos operativos ocurridos en menos de una semana que terminaron con la muerte de un ciudadano colombiano en Maine y de un mexicano en Texas.
De acuerdo con medios estadounidenses como CNN y Fox News, la instrucción fue enviada a los agentes de la División de Operaciones de Control y Expulsión, encargada de localizar, detener y deportar a inmigrantes en situación irregular. Mientras esté vigente la medida, los funcionarios no podrán realizar por cuenta propia paradas de tráfico y deberán apoyarse en otras agencias policiales cuando sea necesario interceptar un vehículo.
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La decisión se conoció un día después del operativo realizado en Biddeford, al sur del estado de Maine, donde un inmigrante colombiano de 26 años murió tras recibir disparos de un agente de ICE durante un procedimiento de detención.