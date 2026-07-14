Triste revolución: España venció a Francia el día de “La Bastilla” y es el primer finalista del Mundial de Norteamérica

En España, el 14 de julio del 2026 quedará como la fecha en la que pasaron, por segunda vez en su historia, a la final de una Copa del Mundo. No lo hicieron de cualquier manera. Dieron el “asalto” del Mundial 2026. Francia, vigente subcampeona del torneo, era favorita para llegar a su tercera final consecutiva.

¿Cuántas finales ha jugado la Selección de España?

Los franceses, en el papel, tenían más opción de pasar a la final. No solo porque tienen en su plantel futbolistas como Kylian Mbappé, que jugó las finales del Mundial de 2018 y 2022; sino porque cuentan con el plantel más costoso de esta Copa del Mundo: ellos eran los “reyes” del torneo con su plantilla de 1.520 millones de euros. Sin embargo, un equipo de obreros –con estrellas como Lamine Yamal, pero sobre todo muchos obreros–, terminó dejándolos en el camino en la semifinal de esta edición del torneo. El equipo dirigido por Luis De La Fuente, un entrenador sin mucho renombre, que salió de los seleccionados juveniles españoles, se impuso 2-0 en Dallas, Texas.

Mikel Oyarzabal, el séptimo futbolista más “barato” del seleccionado español (su ficha vale 25 millones de euros), cuya plantilla cuesta 1.220 millones, marcó de penalti el primer gol del partido cuando iban 20 minutos. Lo hizo después de que Lamine Yamal, quien vale casi 10 veces lo que él, hiciera un viveza, ganara un balón a Lucas Dignie, que sin mirarlo le pegó una patada y terminó en un penalti que pitó el árbitro salvadoreño Iván Barton. Con esa anotación, Oyarzabal, quien juega en la Real Sociedad –equipo que terminó décimo en La Liga–, se convirtió en el segundo español que logró marcar 5 goles en una edición del Mundial. ¿El anterior? David Villa, en 2010, cuando consiguieron su primer título.

16 años después –la final se jugó el 11 de julio de 2010 en Johannesburgo, Sudáfrica–, los españoles buscarán su segundo título el próximo domingo en Nueva York, ciudad que ha competido en los últimos siglos con París por ser la “capital del mundo”, contra el ganador del duelo entre Argentina e Inglaterra, que se disputa el miércoles en Atlanta (2:00 p.m.), gracias al gol que marcó Pedro Porro, un lateral cumplidor, pero sin mucho brillo, al minuto 58.

Desde ahora, el 14 de julio del 2026 se convertirá en una fecha especial para los españoles. Ya el día tenía algo de especial a la vista de los futboleros porque hace 2 años (14 de julio del 2024), en el estadio Olímpico de Berlín, vencieron 2-1 a Inglaterra y ganaron la Euro. Entretanto, este día festivo en Francia, a partir de este año, tendrá un tinte triste, nostálgico: no hubo, en Norteamérica, feliz revolución. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas: