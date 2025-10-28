Tesla iniciará operaciones en Colombia: esta es la fecha oficial de su llegada

La fecha de la llegada de la empresa de autos Tesla a Colombia ya fue confirmada. La marca automotriz del magnate tecnológico Elon Musk debutará en el país latinoamericano durante el Salón Internacional del Automóvil de Bogotá. Este evento, considerado el más importante del sector automotor en América Latina, convierte el arribo de Tesla en un hito para la industria automotriz colombiana. Es por esto que se llevará a cabo del 14 al 23 de noviembre en el centro de exposiciones Corferias. Lea también: Estos son los retos de los vehículos autónomos en Colombia, ¿quién responde si causan un accidente?

A pesar de que Tesla Motors Colombia S.A.S. fue inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 4 de enero de 2024, la empresa aún no había comenzado a operar en el país debido a trámites regulatorios pendientes. Tras más de un año de preparación, su presencia en Colombia será oficial, según lo informado por Valora Analitik.

Con su llegada, Tesla se convierte en el primer fabricante de autos eléctricos de lujo con presencia directa en Colombia. Hasta ahora, los vehículos de la marca que circulaban en el país habían sido importados de forma particular, sin un distribuidor oficial. En su registro ante la Cámara de Comercio, Tesla detalló una amplia gama de actividades, entre ellas la venta de vehículos nuevos, el mantenimiento y la reparación automotriz, así como la comercialización de energía eléctrica y la fabricación de dispositivos para la distribución y el control energético. Puede leer: Tesla ya se negocia en la Bolsa de Colombia: así puede comprar acciones desde hoy

¿Quién respondería en Colombia si un carro autónomo se accidenta?

En un eventual caso de accidente en Colombia (con automatización entre 0 y 2) se responsabilizaría al conductor humano. “No importa si el vehículo se estaba manejando el mismo, porque tú teniendo el carro, sabes que la ejecución del piloto y todos los comandos son del conductor”, dijo la abogada Carolina Durán Negrete. Con esa claridad, los conductores de esa clase de vehículos y los terceros involucrados en un posible accidente pueden tener la tranquilidad de que el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) responde por los daños ocasionados.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo comenzará Tesla a vender vehículos en Colombia? Tesla inició operaciones en Colombia el 26 de junio de 2025, con modelos disponibles en el país y la Cybertruck ya circulando en ciudades como Medellín. ¿Cómo puedo comprar acciones de Tesla desde Colombia? A través del Mercado Global Colombiano (MGC), los colombianos pueden adquirir acciones de Tesla en pesos sin abrir cuentas en el exterior ni pagar doble tributación. ¿Cuál es el precio de la Tesla Cybertruck en Colombia? El precio aproximado de la Cybertruck es de 820 millones de pesos colombianos, y ya se encuentra disponible en algunas ciudades como Medellín.