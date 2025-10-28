Tesla iniciará operaciones en Colombia: esta es la fecha oficial de su llegada

La fecha de la llegada de la empresa de autos Tesla a Colombia ya fue confirmada. La marca automotriz del magnate tecnológico Elon Musk debutará en el país latinoamericano durante el Salón Internacional del Automóvil de Bogotá.
Este evento, considerado el más importante del sector automotor en América Latina, convierte el arribo de Tesla en un hito para la industria automotriz colombiana. Es por esto que se llevará a cabo del 14 al 23 de noviembre en el centro de exposiciones Corferias.
