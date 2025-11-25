Tensiones de aranceles entre EE. UU. y China golpean a empresas tecnológicas en Colombia; hay riesgos y alertas

Un nuevo análisis del Observatorio de Innovación Empresarial de la Universidad del Rosario encendió las alarmas sobre un escenario que suena lejano, pero que afecta directamente la vida productiva del país: la escalada arancelaria global entre Estados Unidos y China.
El estudio, construido con datos de la Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica (EDIT) del Dane y la Clasificación Estándar de Comercio Internacional (SITC), advierte que la confrontación entre las dos mayores potencias económicas amenaza la competitividad tecnológica de Colombia y su integración en las cadenas globales de valor.
El reporte no se queda en advertencias, examina con lupa cómo estos choques comerciales pueden encarecer insumos estratégicos, frenar exportaciones clave y tensionar la estructura empresarial de sectores que hoy lideran la innovación nacional.
