MinTrabajo asegura que la “Telaraña Azul, cercana a Petro”, quiere mantener el control de Comfenalco Antioquia

El Gobierno llevará a la Fiscalía General de la Nación y a los organismos de control información y pruebas sobre una presunta estructura de intereses políticos denominada “Telaraña Azul”, que, según la Superintendencia del Subsidio Familiar, buscaría mantener el control de Comfenalco Antioquia y de los recursos que administra. La denuncia fue hecha por Natalia López, ministra del Trabajo y superintendente del Subsidio Familiar (e), en medio de la disputa jurídica y administrativa que enfrenta a los directivos de la Caja con el nuevo agente especial de intervención, Fabián Mayor. El conflicto tiene como telón de fondo un presupuesto de $974.707 millones para 2026, recursos destinados a los trabajadores antioqueños y sus familias. “Comfenalco Antioquia no tiene dueño político. Es de los trabajadores antioqueños. No vamos a permitir que intereses particulares se apoderen de la Caja ni de sus recursos. La vamos a defender”, afirmó López.

La funcionaria advirtió que la información será puesta en conocimiento de las autoridades para que determinen si detrás de los hechos existe una estructura organizada, quiénes participarían y si se configuraron conductas que puedan generar responsabilidades penales o disciplinarias.

¿Qué es la ‘Telaraña Azul’ y qué se señala sobre Comfenalco?

De acuerdo con la información conocida por la Superintendencia del Subsidio Familiar, existen señalamientos sobre la posible actuación de una estructura de intereses políticos denominada “Telaraña Azul”. Consulte: Antes de dejar el poder, Petro designó representantes de trabajadores en Comfenalco Antioquia Según esos señalamientos, dicha estructura presuntamente buscaría mantener el control de Comfenalco Antioquia. Sin embargo, hasta el momento se trata de acusaciones que deberán ser verificadas por las autoridades competentes. La Fiscalía General de la Nación y los organismos de control serán los encargados de establecer si los hechos denunciados ocurrieron, determinar quiénes estarían detrás de las actuaciones señaladas y definir las responsabilidades correspondientes. La ministra López fue enfática en advertir que la Caja no puede convertirse en un instrumento de intereses particulares. “Comfenalco Antioquia no tiene dueño político. Es de los trabajadores antioqueños. No vamos a permitir que intereses particulares se apoderen de la Caja ni de sus recursos. La vamos a defender”, enfatizó la ministra.

¿Por qué el Gobierno puso la lupa sobre Comfenalco Antioquia?

La Superintendencia del Subsidio Familiar adoptó varias decisiones para brindar claridad jurídica, proteger la Caja y garantizar el adecuado manejo de sus recursos. Una de las principales medidas fue adoptada por el nuevo interventor, quien ordenó suspender la Asamblea General de Comfenalco Antioquia que estaba prevista para el próximo 31 de agosto. La suspensión se produjo mientras se adelanta una revisión financiera, jurídica y administrativa de la entidad. El propósito de estas actuaciones es revisar la situación de la Caja y proteger los recursos que administra. No obstante, la decisión generó recursos y acciones de tutela. En ese proceso, un Juzgado Promiscuo Municipal de Heliconia, Antioquia, ordenó como medida provisional mantener la fecha, hora, lugar y orden del día establecidos para la Asamblea. Así, la situación de Comfenalco Antioquia quedó atravesada por las decisiones de la Superintendencia, las acciones judiciales y los señalamientos sobre la presunta estructura de intereses políticos.

Presunta filtración sobre la nueva directora encargada

Otro de los hechos que hacen parte del expediente está relacionado con la designación de quien asumiría la Dirección Administrativa de la Caja. Según la información conocida, se habría presentado una presunta filtración sobre la persona que asumiría ese cargo. Antes de que la designación pudiera formalizarse, esa persona habría sido retirada de la entidad después de 16 años de servicio. El episodio se suma a la sucesión de acontecimientos que la Superintendencia considera necesario poner en conocimiento de las autoridades.

La funcionaria se refiere a Manuela Díaz Mesa, quien era gerente de Bienestar Físico y Emocional de esa entidad. La ministra Natalia López Fuentes, ministra del Trabajo y Superintendente del Subsidio Familiar (e), explicó que los hechos no serán tratados de manera aislada. “No podemos tratar esta sucesión de hechos como una simple coincidencia. Estamos hablando de cerca de un billón de pesos de los trabajadores antioqueños y sus familias. Vamos a entregar los hechos y las pruebas a las autoridades para que investiguen, determinen quiénes están detrás y establezcan las responsabilidades”, afirmó.

Responde el director (e)

No obstante, el director (e) de Comfenalco Antioquia, Juan Pablo Morales, respondió a los señalamientos realizados por la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, alrededor de la situación de la Caja y aseguró que se han presentado “varias imprecisiones” en la información divulgada. Morales se refirió, entre otros asuntos, al retiro de Manuela Díaz, “cuya salida de la entidad fue presentada en el contexto de las actuaciones que rodean la designación de la Dirección Administrativa”. Según el director (e), no se trató de un retiro relacionado con una presunta filtración o una actuación irregular, sino de una salida concertada entre las partes. “El tema de Manuela fue un retiro concertado, ella misma lo intencionó y por eso fue bilateral, ahí está el documento”, afirmó Morales. El director (e) también cuestionó la información relacionada con el agente interventor designado para Comfenalco Antioquia. Morales señaló que no se estaría teniendo en cuenta un antecedente del funcionario que, según explicó, fue asesor del despacho del anterior Superintendente del Subsidio Familiar durante el gobierno anterior. Le puede gustar: Asamblea de Comfenalco Antioquia se mantiene para el 31 de agosto, tras choque entre nuevo interventor y director (e) Además, aseguró que el interventor hizo parte del comité técnico que evaluó la situación de Comfenalco Antioquia y que participó en la decisión mediante la cual se aprobó el levantamiento de la intervención de la Caja. “Fue asesor del despacho del anterior superintendente del gobierno anterior y participó del comité técnico que aprobó que nosotros saliéramos de la intervención”, sostuvo Morales. De acuerdo con el director (e), el funcionario conoce la situación de la Caja y, durante ese proceso, estuvo de acuerdo con la decisión de levantar la intervención. “Él sabe y conoce de la Caja e inclusive estuvo de acuerdo en ese comité de levantarnos la intervención”, agregó.

¿Qué pasará con la investigación sobre la ‘Telaraña Azul’?

La información relacionada con la presunta “Telaraña Azul” será entregada a la Fiscalía General de la Nación y a los organismos de control. A partir de esos elementos, las autoridades deberán verificar los señalamientos y establecer si existe evidencia que permita determinar responsabilidades. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Por ahora, la denominación “Telaraña Azul” corresponde a una estructura de intereses políticos señalada en la información que será trasladada a las autoridades. No existe en el material suministrado una determinación oficial que establezca como probados esos señalamientos. Entérese: Cuotas de vivienda bajarían más del 30% para los damnificados del terremoto en Colombia

Bloque de preguntas y repuestas