MinTrabajo asegura que la “Telaraña Azul, cercana a Petro”, quiere mantener el control de Comfenalco Antioquia

El Gobierno llevará a la Fiscalía General de la Nación y a los organismos de control información y pruebas sobre una presunta estructura de intereses políticos denominada “Telaraña Azul”, que, según la Superintendencia del Subsidio Familiar, buscaría mantener el control de Comfenalco Antioquia y de los recursos que administra.
La denuncia fue hecha por Natalia López, ministra del Trabajo y superintendente del Subsidio Familiar (e), en medio de la disputa jurídica y administrativa que enfrenta a los directivos de la Caja con el nuevo agente especial de intervención, Fabián Mayor.
El conflicto tiene como telón de fondo un presupuesto de $974.707 millones para 2026, recursos destinados a los trabajadores antioqueños y sus familias.
“Comfenalco Antioquia no tiene dueño político. Es de los trabajadores antioqueños. No vamos a permitir que intereses particulares se apoderen de la Caja ni de sus recursos. La vamos a defender”, afirmó López.