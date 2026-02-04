x

Nu sube rendimientos de ‘Cajitas’ y CDT tras alza de la tasa de interés del Banrep: así quedaron

¿Busca rentabilidad? El neobanco ajustó sus intereses tras la movida del Banco de la República. Descubra cuánto ganará ahora con sus ahorros y los nuevos plazos para CDT desde este 6 de febrero.

  • En su primera reunión de 2026, el Banco de la República decidió incrementar la tasa en 100 puntos básicos, llevándola de 9,25% a 10,25% para febrero. Foto: Cortesía
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 3 horas
bookmark

Nu Colombia anunció un incremento en los rendimientos de sus Cajitas de Ahorro y certificados de depósito a término (CDT), luego del reciente movimiento en la política monetaria del Banco de la República.

La medida responde a la subida de los costos del dinero definida por el banco central, que durante su primera reunión de 2026 decidió incrementar la tasa en 100 puntos básicos, llevándola de 9,25% a 10,25% para febrero.

Puede leer: Este es el listado de bancos con las tasas de interés más bajas para prestarle plata este 2026

Nuevas tasas para Cajitas y CDT

Según un comunicado de Nu, a partir del 6 de febrero de 2026 y durante todo el mes, los rendimientos de las Cajitas de Ahorro aumentan de 8,25% a 8,75% efectivo anual.

Por su parte, los CDT con plazos que van desde 60 hasta 1.080 días ahora ofrecen tasas de hasta 10,50%, frente al 9,70% anterior, ajustándose al nuevo entorno de tasas definido por el Emisor.

En contexto: Banco de la República da un fuerte giro y sube 100 puntos básicos la tasa de interés, llevándola a 10,25 %

Impacto para los usuarios

Nu había anticipado que la decisión del Banco de la República impactaría directamente los rendimientos que reciben los usuarios por sus ahorros.

La compañía aseguró que seguirá evaluando los beneficios conforme evolucionen las tasas oficiales, buscando ofrecer retornos competitivos en un contexto de mayores costos financieros.

Con este ajuste, los clientes de Nu podrán rentabilizar sus ahorros de manera más eficiente, aprovechando un entorno de tasas crecientes y asegurando un mayor retorno frente a la inflación y al panorama del mercado financiero colombiano.

Entérese: Nubank rompe fronteras y se acerca a convertirse en banco en Estados Unidos

