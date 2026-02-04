x

Así puede ganarse una beca para estudiar en el Ballet Metropolitano de Medellín

El programa Becas de Formación de esta academia lleva ya 17 años aumentando el acceso de los niños y niñas de Medellín al ballet clásico. Más de 1.800 menores se han beneficiado de esta iniciativa.

  • Niños y niñas de 7 a 12 años pueden participar en esta convocatoria. FOTO: Cortesía Chino Romero
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

La escuela de ballet más importante de la ciudad está buscando niños y niñas que quieran aprender a bailar. La convocatoria de su programa social Becas de Formación ya está abierto y próximamente tendrá su jornada de audiciones gratuitas.

Lea: Más allá del reguetón: Sankofa abrió casa cultura para bailar los ritmos del Pacífico colombiano

Esta escuela ya cuenta con más de 35 años de historia. El Ballet Metropolitano fue fundado oficialmente como asociación cultural en 1989, pero desde años atrás, Kiril Pikieris y Leonor Baquero, sus fundadores, ya eran pioneros de la enseñanza de danza clásica en Medellín.

“El programa Becas de Formación es uno de nuestros proyectos sociales más queridos. Es la manera de materializar sueños en la ciudad desde el movimiento y de hacer más accesible la formación en danza clásica para niñas y niños del Valle de Aburrá”, explica Juliana Acosta, directora ejecutiva del Ballet.

Becas de Formación nació en 200javascript:void(0)9 como una estrategia para permitir que más niñas, niños y jóvenes puedan acceder a la formación en ballet clásico. Desde entonces, más de 1.800 niños y niñas han hecho parte de esta iniciativa.

¿Cómo postularse a las Becas de Formación del Ballet Metropolitano de Medellín?

El programa va dirigido para menores de 7 a 12 años. La jornada de audiciones, cuya participación es totalmente gratuita, está programada para este sábado 7 de febrero en Palermo Cultural, ubicado en El Poblado. A la 1:30 de la tarde será la audición de niños de 7 a 8 años y a las 2:30 dela tarde la de 9 a 12 años.

Para presentarse no es necesario tener conocimientos previos de ballet, pero sí hay que contar con una disponibilidad de 2 horas para la audición. Además, los menores deben asistir con un acudiente, utilizar ropa cómoda, llevar hidratación y, en caso de tener cabello largo, llevarlo recogido.

Es necesario diligenciar un formulario de inscripción para participar en la actividad de este sábado. En este enlace puede encontrarlo o en el sitio web oficial del Ballet Metropolitano de Medellín (balletmetropolitano.org).

Siga leyendo: De Santa Elena a Zúrich: José Guillermo Toro, el músico paisa que ingresó al circuito clásico europeo

Cultura
Ballet
Danza
Baile
Becas
Medellín
