Así puede ganarse una beca para estudiar en el Ballet Metropolitano de Medellín

La escuela de ballet más importante de la ciudad está buscando niños y niñas que quieran aprender a bailar. La convocatoria de su programa social Becas de Formación ya está abierto y próximamente tendrá su jornada de audiciones gratuitas.

Esta escuela ya cuenta con más de 35 años de historia. El Ballet Metropolitano fue fundado oficialmente como asociación cultural en 1989, pero desde años atrás, Kiril Pikieris y Leonor Baquero, sus fundadores, ya eran pioneros de la enseñanza de danza clásica en Medellín.

“El programa Becas de Formación es uno de nuestros proyectos sociales más queridos. Es la manera de materializar sueños en la ciudad desde el movimiento y de hacer más accesible la formación en danza clásica para niñas y niños del Valle de Aburrá”, explica Juliana Acosta, directora ejecutiva del Ballet.

Becas de Formación nació en 2009 como una estrategia para permitir que más niñas, niños y jóvenes puedan acceder a la formación en ballet clásico. Desde entonces, más de 1.800 niños y niñas han hecho parte de esta iniciativa.