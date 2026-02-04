Tras críticas de la influencer Karen Sevillano, Masglo invita al público a bautizar su nueva línea de labiales

La influencer Karen Sevillano hizo una fuerte crítica en TikTok a los nombres actuales de los labiales y esmaltes de la tradicional marca Masglo. Sin embargo, la marca aprovechó el momento e hizo el lanzamiento de una convocatoria nacional para que sus clientes le ayuden a bautizar la nueva línea de labiales. El video de la influecer se hizo viral y ya cuenta con 2.200 comentarios en esa red social. “Que es eso que estoy aquí comprando labiales y Masglo me sale con que un labial se llama Neurótica (...) pérate que eso no es lo peor, dizque Humana, ni modo que animal (...)”, dijo en modo jocoso la influencer.

La influencer recordó que Masglo tuvo una época dorada de creatividad en que lanzó esmaltes que en su concepto la hacían sentir “empoderada”, como “Atrevida”, “Rojo Fufurufa”, y demás.

Masglo abre convocatoria nacional para los nombres de labiales

El comentario tuvo tal repercusión que Masglo anunció oficialmente una convocatoria nacional dirigida a sus consumidoras para que propongan los nombres de su próxima colección de labiales. La iniciativa busca recuperar el estilo atrevido y provocador que históricamente ha distinguido a la marca y que, según algunos seguidores, se había diluido en lanzamientos recientes. Lea también: Karen Sevillano recibió comentario racista en reconocida emisora: así han reaccionado los famosos La marca dijo que “como aquí no le huimos al avispero, si no que lo organizamos”, diseñó esta convocatoria para la participación de sus clientas. “Sí, Karen Sevillano tiene razón al decir en TikTok que nuestros últimos nombres ya no provocan como antes”, se lee en un comunicado.

Lejos de ignorar las observaciones de Sevillano, la compañía decidió transformarlas en una oportunidad para fortalecer su marca. Según explicó, los nombres de sus esmaltes no son simples etiquetas comerciales, sino elementos centrales de su identidad. Para Masglo, cada nombre representa una actitud, una historia y una forma de expresión personal.

Nombres icónicos y participación de las consumidoras

La empresa de esmaltes ha sido reconocida en el mercado por denominaciones que marcaron tendencia, como “Buscona”, “Fufurufa” u “Orgásmica”. Con esta nueva convocatoria, Masglo busca democratizar la creatividad y permitir que sus seguidoras dejen su huella en el portafolio oficial de la empresa. La iniciativa está abierta a nivel nacional y convoca a propuestas que mantengan el tono audaz y provocador que caracteriza a la marca, reforzando su posicionamiento en el segmento de belleza y cosméticos.

Así funcionará la convocatoria de Masglo