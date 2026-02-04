Tras críticas de la influencer Karen Sevillano, Masglo invita al público a bautizar su nueva línea de labiales

La influencer Karen Sevillano hizo una fuerte crítica en TikTok a los nombres actuales de los labiales y esmaltes de la tradicional marca Masglo. Sin embargo, la marca aprovechó el momento e hizo el lanzamiento de una convocatoria nacional para que sus clientes le ayuden a bautizar la nueva línea de labiales.
El video de la influecer se hizo viral y ya cuenta con 2.200 comentarios en esa red social. “Que es eso que estoy aquí comprando labiales y Masglo me sale con que un labial se llama Neurótica (...) pérate que eso no es lo peor, dizque Humana, ni modo que animal (...)”, dijo en modo jocoso la influencer.