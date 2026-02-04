Bako, vocalista de The Mills, alerta sobre estafa bancaria: así operan los falsos asesores que casi lo tumban

Una llamada que parecía rutinaria, con supuestos protocolos de seguridad y funcionarios identificados con nombre, cargo e incluso número de “radicado”, estuvo a punto de convertirse en el robo de sus ahorros. El cantante bogotano Bako, vocalista de la banda de rock The Mills, denunció públicamente que casi cae en una nueva modalidad de estafa bancaria que suplanta a entidades financieras y engaña a las víctimas para que trasladen su propio dinero a cuentas controladas por delincuentes.
El artista relató la experiencia en redes sociales como una advertencia para otros usuarios. “Casi me tumban, casi. Algo dentro de mí me dijo: pilas”, contó en un video en el que detalló paso a paso cómo operan los estafadores.
Según explicó, todo comenzó con una llamada desde un número desconocido. Al otro lado de la línea, un hombre que se presentó como funcionario del banco le aseguró que alguien intentaba hacer una transferencia desde su cuenta a través de la “sucursal telefónica”