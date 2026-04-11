Con tasas de interés altas, cifra de bancos con pérdidas creció 267% en dos años

El futuro de la relación entre el Gobierno Nacional y el Banco de la República sigue siendo incierto tras el enfrentamiento por las decisiones sobre tasas de interés y la defensa de la autonomía del Emisor. Si bien ese pulso entre los gobiernos de turno y el banco central no es nuevo, el Gobierno Petro lo acrecentó al levantarse de la junta directiva y señalar que parte del Banrep tenía en su agenda impulsar las ganancias de los banqueros. Lo cierto es que la data revela lo contrario: los bancos con pérdidas en sus bóvedas crecieron 267% tras la escalada de tasas y en su punto más crítico, según un análisis de EL COLOMBIANO.

Esa relación se agudizó el pasado 31 de marzo, cuando la junta directiva incrementó la tasa 100 puntos básicos por segunda vez consecutiva para situarla en 11,25%. Un “trago amargo” para el ministro de Hacienda, Germán Ávila, que, a pesar de ser el presidente del órgano directivo y contar con tres codirectores designados por el presidente Petro, no ha tenido el respaldo para cumplir con la línea de rebajar tasas. Ávila no poseía los recursos para dar “un golpe sobre la mesa” en la más reciente junta. Por esa razón abandonó su silla y ni siquiera asistió a la acostumbrada rueda de prensa que brinda junto al gerente del Banrep, Leonardo Villar. Posteriormente, el propio presidente Petro anunció el retiro del Ejecutivo de la junta directiva del banco, un hecho sin precedentes y una jugada de presión casi desesperada bajo los ojos de algunos analistas, ya que la junta no podría sesionar sin la presencia del ministro.

La narrativa de favorecer bancos

Actual Junta Directiva del Banco de la República. FOTO: CORTESÍA Banco de la República

El argumento de la Presidencia, más allá del endurecimiento de tasas, se centró en que la junta del Emisor tomaba decisiones en favor de los intereses del sector financiero. Según el mandatario, la mayoría de los miembros “busca aumentar las ganancias de los dueños de la deuda pública”, y añadió que esto termina trasladando costos adicionales a la población. Villar no tardó en contradecir esa lectura. “Si alguien tuvo un costo grande del ciclo anterior de aumentos en la tasa de interés, fue precisamente el sector financiero”, explicó. Con esto, buscó desmarcar la política monetaria de cualquier interés y reafirmar que su propósito es controlar la inflación.

Los bancos que pierden plata crecieron un 267%

Más allá de ese rifirrafe, las cuentas indican que el sector se desaceleró en los tiempos de tasas altas. José Ignacio López, presidente del centro de estudios económicos, Anif, comentó: “La evidencia es muy clara: cuando tuvimos el ciclo prolongado de aumento de tasas entre 2022 y 2023, hubo bancos con bajas utilidades e incluso pérdidas”. En su concepto, el comportamiento reciente del sector muestra que el endurecimiento monetario impacta negativamente la rentabilidad, contrario a lo que ha sugerido el Ministerio de Hacienda. El argumento es verificable. Pero antes hay que hacer un recuento: la escalada en política monetaria arrancó en enero de 2022 con el fin de controlar la presión inflacionaria que se veía venir por los estragos de la pandemia. En ese entonces, las tasas pasaron del 3% (en diciembre del 2021) al 4% y de ahí en adelante no se vieron reducciones hasta diciembre de 2023, cuando se ajustaron del pico de 13,25% a 13%, un recorte de 25 puntos básicos. Para mayo del 2025 ya habían bajado hasta el 9,25%, pero en 2026 se treparon nuevamente al 11,25% debido a la inflación persistente y a las expectativas de que la variación de precios cierre el año cerca al 6%, lo que desató el debate. En este contexto, los bancos que perdieron plata tras las tasas altas casi se cuadriplican. De acuerdo con datos reportados por la Superintendencia Financiera, a diciembre de 2022, en el remate de la emergencia del covid-19, tres bancos registraron pérdidas: Lulo Bank, Banco Pichincha y Banco BTG Pactual. Pero, para diciembre de 2023, y tras permanecer la mayor parte del año con una tasa de 13,25%, esa cifra se disparó a ocho entidades; y para cierre de 2024 escaló a 11: Banco Popular, AV Villas, Bancamía, Banco W S.A., MiBanco S.A., Lulo Bank, Banco Contactar, BBVA, Scotiabank Colpatria S.A., Banco Falabella S.A. y Banco Pichincha S.A. Es decir que, en los dos primeros años de tasas altas, y hasta ahora el periodo más crítico, el número de bancos que reportaron pérdidas anuales creció un 267% en Colombia. Viéndolo en el agregado, el 37% de la banca tuvo resultados financieros negativos. No obstante, a cierre del año pasado, el panorama tuvo una leve mejora al retornar a ocho entidades en rojo, al igual que en 2023. Lea más: Banco de la República sube la tasa de interés a 11,25%, defiende la decisión y niega que se favorezca al sector financiero

¿Qué dice la academia?

La tasa de interés del Banrep es el precio al que le presta dinero a los bancos del país y sirve como referencia para todas las demás tasas de la economía. En términos simples, cuando esta tasa sube, los créditos se vuelven más caros para la gente de a pie y para las empresas. Una lectura rápida es pensar que las entidades financieras se ven beneficiadas porque cobran más por prestar dinero, pero la realidad es más compleja. Luis Fernando Ramírez, docente e investigador económico, indicó que el impacto para los bancos es, en general, negativo. “Por ninguna de las rutas, la banca se beneficia con tasas de interés más costosas”. Eso porque, al ser más caro el crédito, menos personas y empresas lo piden. Esto hace que los bancos otorguen menos préstamos y se vuelvan más estrictos al aprobarlos, lo que termina frenando el movimiento de dinero en la economía. El académico detalló que el aumento de tasas también incrementa los riesgos para las entidades. A medida que el crédito se vuelve más costoso, crece la probabilidad de impagos por parte de hogares y empresas. Esto obliga a los bancos a aumentar las provisiones exigidas por la Superintendencia Financiera, en otras palabras, la reserva de dinero para cubrir el riesgo de que los préstamos que han otorgado no sean devueltos, lo que reduce directamente sus ganancias. Además, el costo de captar dinero también se eleva. “Cuando los bancos necesitan recursos, por ejemplo a través de un CDT, deben pagar tasas más altas”, mencionó Ramírez. Le puede interesar: “Subir tasas fue inevitable para proteger el poder adquisitivo de los colombianos”: gerente del Banrepública

Lejos de los mejores resultados

Basta con analizar los resultados de la Superfinanciera para ver que lo anterior se ha reflejado en la práctica y los bancos atravesaron dos años fuertes de desaceleración. Por ejemplo, los 19 bancos privados nacionales reportaron utilidades por $6,90 billones en 2023 y $7,53 billones en 2024, por debajo de los $8,84 billones registrados en 2019 antes de la pandemia y de la escalada en tasas (ver infografía). El mismo comportamiento se reflejó con las 10 entidades extranjeras y el Banco Agrario. Otro dato crucial es la cartera, que es el dinero que los bancos han prestado a terceros y que esperan recuperar con intereses. Ahí tampoco les fue bien. Entre septiembre de 2021 y abril de 2023, la cartera registró contracciones reales sostenidas, llegando a -6,7% anual al cierre de 2023, mientras que el indicador de mora aumentó de 3,7% a 5,0%, lo que incrementó el gasto en provisiones (explicadas anteriormente). De acuerdo con la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), tras los menores ingresos por la caída de cartera y el mayor gasto por provisiones, las utilidades de todos los establecimientos de crédito cayeron 45% y la rentabilidad bajó hasta el 3%. Así las cosas, los datos, la academia y los analistas difieren en gran manera de la visión de un beneficio para la banca en el encarecimiento del crédito.

Un 2026 retador para el sector financiero