¿Va a financiar las vacaciones? Estos son los bancos con los intereses más altos y bajos en julio

En medio de uno de los meses de mayor gasto para los hogares colombianos, la Superintendencia Financiera confirmó una noticia que puede aliviar el bolsillo de millones de consumidores: la tasa de usura para julio se mantendrá en 28,79% efectivo anual, el mismo nivel registrado en junio. La decisión pone fin a una racha de cuatro incrementos consecutivos y evita que aumente el costo máximo que los bancos y entidades financieras pueden cobrar por los créditos de consumo y ordinario, incluidas la mayoría de las tarjetas de crédito. El anuncio llega en un momento en el que coinciden varios factores que suelen impulsar el gasto de los hogares: el pago de la prima de mitad de año, las vacaciones escolares y la recta final del Mundial de Fútbol 2026. Le puede interesar: La tasa de usura certificada para julio es de 28,79%, se mantiene igual que el mes pasado

Se rompe la tendencia alcista que venía desde febrero

La tasa de usura es el indicador que fija el límite máximo de interés que pueden cobrar las entidades financieras por los créditos de consumo y ordinarios. Su comportamiento es seguido de cerca por millones de colombianos debido a su impacto sobre tarjetas de crédito, préstamos personales y créditos de libre inversión. La estabilidad de julio rompe la tendencia de aumentos que se venía observando desde febrero. No obstante, el costo del crédito sigue siendo considerablemente más alto que hace un año. En lo corrido de 2026, la tasa de usura ha aumentado 4,34 puntos porcentuales, mientras que frente a julio de 2025 el incremento alcanza los 4,01 puntos porcentuales. La Superintendencia Financiera certificó que la tasa de interés bancario corriente para los créditos de consumo y ordinario se ubicó en 19,19% efectivo anual, sin variaciones frente al mes anterior.

Estos son los bancos con las tasas más altas y más bajas en julio

Aunque la tasa de usura fija un techo, las entidades financieras cobran intereses diferentes según sus políticas comerciales y el perfil de riesgo de cada cliente. Banco Unión, Coltefinanciera y JFK figuran entre las entidades con las tasas más altas para créditos de consumo y tarjetas de crédito en julio, al cobrar intereses de 28,77%, 28,63% y 28,36%, respectivamente, muy cerca del límite de usura fijado por la Superfinanciera. En contraste, Coopcentral, Itaú y Banco Agrario ofrecen las tasas más bajas del mercado, con niveles de 18,37%, 23,74% y 24,03%, respectivamente. Entre ambos extremos se ubican entidades como Serfinanza (27,25%), Nu (27%) y Banco de Bogotá (26,74%). Lea más: La tasa de usura supera el 28% y hará más costosas las compras a crédito para el Mundial

Banco Unión, Coltefinanciera y JFK registran las tasas más altas para créditos de consumo en julio, mientras Coopcentral, Itaú y Banco Agrario ofrecen las más bajas del mercado. Foto: Getty Images

¿Por qué se frenó el aumento de la tasa de usura?

Para los analistas, la estabilidad observada en julio responde a varios factores económicos que comenzaron a reflejarse en el mercado crediticio. Germán Cristancho Herrera, gerente de investigaciones económicas y estrategia de Davivienda, explicó que durante 2026 la tasa de usura acumuló un aumento cercano a 400 puntos básicos, impulsada, entre otros factores, por el incremento del salario mínimo de 23,7%. Sin embargo, aseguró que el mercado comenzó a incorporar cambios recientes en el entorno financiero. “Este es un momento particular porque la volatilidad y la magnitud en los cambios de las tasas de interés de la economía han hecho que esos efectos se trasladen un poco más rápido a la colocación de créditos del sistema financiero”, explicó Cristancho. El experto añadió que la pausa temporal en las tasas de interés del Banco de la República y la reducción observada en algunos indicadores de deuda pública contribuyeron a moderar el incremento de la tasa de usura. Por su parte, David Ballén, director de economía y mercado de Aval Asset Management, coincidió en que la decisión responde principalmente a la estabilidad que mantuvo el Banco de la República en su reunión anterior. “La estabilidad de la tasa de usura se explica, en gran medida, porque el Banco de la República mantuvo inalterada su tasa de interés durante el período electoral, ubicada en 11,25%”, señaló. No obstante, el analista advirtió que el reciente aumento de 75 puntos básicos aprobado por el banco central podría provocar un nuevo incremento de la tasa de usura a partir de agosto. Entérese: ¿Quién es Miguel Gómez Martínez? El nuevo ministro de Hacienda de Abelardo de la Espriella

Las otras tasas de crédito certificadas para julio

Además de los créditos de consumo y ordinarios, la Superintendencia Financiera certificó las tasas máximas para otras modalidades de crédito: para el consumo de bajo monto se fijó en 62,66%, para el crédito productivo de mayor monto en 41,27%, para el crédito productivo rural en 32,75%, para el crédito productivo urbano en 58,16%, para el crédito popular rural en 68,75% y para el crédito popular productivo urbano en 87,72%.

¿Es buen momento para usar la tarjeta de crédito?

Julio es tradicionalmente uno de los meses de mayor consumo del año debido al pago de la prima, las vacaciones y eventos masivos como el Mundial de Fútbol. Aunque la estabilidad de la tasa de usura evita un nuevo aumento en el costo del crédito, los expertos recomiendan prudencia. Desde Bancolombia sugieren revisar previamente la tasa de interés de la tarjeta, la cuota de manejo y los costos asociados al producto antes de realizar compras financiadas. Asimismo, recomiendan definir el número de cuotas según el tiempo de uso del bien adquirido. La principal regla sigue siendo la misma: entre menos cuotas se utilicen, menor será el pago total de intereses y más fácil será mantener unas finanzas personales saludables. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .

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