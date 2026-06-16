¿Vale la pena el impuesto a la seguridad en Antioquia? Estudio dice que por cada peso recaudado, el departamento ganaría cuatro

La inseguridad le cuesta al departamento el equivalente al 1,07% de su PIB cada año. Esa es la cifra que puso a un grupo de investigadores de la Universidad Eafit para construir un modelo económico con la finalidad de responder una pregunta: ¿cuánto puede ganar Antioquia si invierte en seguridad?
La respuesta del centro de pensamiento Valor Público de Eafit es que un recaudo cercano a $1 billón, generado por la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, puede traducirse en $4 billones de ganancia neta para la economía departamenta. Es decir, un retorno de cuatro a uno.
El estudio fue elaborado por cuatro investigadores y profesores de la Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno de EAFIT: Alejandro Torres García, Jesús Botero García, Álvaro Hurtado Rendón y Diego Alejandro Quintero Ríos.
Para llegar a esas cifras usaron un modelo de Equilibrio General Computable (CGE), que simula cómo interactúan entre sí todos los sectores de la economía cuando cambia una variable, en este caso, el nivel de seguridad. El horizonte de análisis va de 2025 a 2027, con proyecciones de largo plazo hasta 2030.
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