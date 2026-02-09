x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Tras pedido de Petro, Superservicios abre investigación a hidroeléctricas por manejo de embalses

La autoridad verificará la operación de los embalses, precios de oferta y cumplimiento de planes de riesgo por parte de las generadoras.

  • La Superintendencia también busca determinar si las generadoras de energía cuentan con herramientas adecuadas para identificar, prevenir, mitigar y atender riesgos asociados a la operación de embalses. Foto: Cortesía Anla
    La Superintendencia también busca determinar si las generadoras de energía cuentan con herramientas adecuadas para identificar, prevenir, mitigar y atender riesgos asociados a la operación de embalses. Foto: Cortesía Anla
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 2 horas
bookmark

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) anunció que inició indagaciones preliminares para revisar la gestión de los embalses por parte de las generadores de energía generada por hidroeléctricas.

El objetivo es evaluar el comportamiento operativo y comercial de los embalses, incluyendo los precios de oferta presentados al Mercado de Energía Mayorista, los volúmenes de almacenamiento útiles y totales, así como la relación de esta información con las condiciones reales del sistema eléctrico colombiano.

Puede leer: Hidroeléctrica Urrá apaga turbinas para frenar inundaciones: caudal del río Sinú se multiplicó por cinco

La investigación se produce después del pronunciamiento del presidente Gustavo Petro, quien pidió la renuncia del gerente de la Hidroeléctrica Urrá y cuestionó la operación del embalse, que registra niveles elevados y aumentó las descargas al río Sinú ante el incremento del caudal y las emergencias en Córdoba.

Uso eficiente del agua en los embalses

La autoridad también está revisando si los generadores han cumplido con el Reglamento de Operación del Sistema Interconectado Nacional (SIN) en Colombia, que establece las normas y procedimientos técnicos para garantizar una operación segura, confiable y eficiente de la energía eléctrica.

Esto incluye el seguimiento a la aplicación de curvas guía máximas y mínimas de operación, límites de descarga y restricciones técnicas específicas de cada infraestructura de generación.

Entérese: Con lluvias intensas y embalses en niveles altos: ¿bajará el precio de la energía en Colombia?

“Estas variables resultan fundamentales para garantizar un uso eficiente y responsable del recurso hídrico, especialmente en escenarios de variabilidad climática”, indicó la Superintendencia.

Evaluación de planes de gestión de riesgos

En el marco de estas indagaciones también se busca verificar el posible incumplimiento de los Planes de Gestión del Riesgo y Desastres (PGRD) por parte de los agentes generadores.

Lo anterior, indicó la Superservicios, permite determinar si las empresas cuentan con instrumentos adecuados para la identificación, prevención, mitigación y atención de riesgos asociados a la operación de embalses.

Siga leyendo: ¿A propósito de Urrá, embalses en Colombia botan o no agua? Acolgen explica cómo operan en temporada de lluvias

Esto incluye de manera especial la gestión de riesgos por inundaciones aguas abajo, así como la existencia de protocolos, planes de contingencia y medidas operativas que propenden por la seguridad de la infraestructura y la continuidad del servicio frente a eventos críticos o situaciones de emergencia.

Temas recomendados

Hidroeléctricas
Colombia
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida