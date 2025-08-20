Del barrio a la app: La Vaquita se une a DiDi Food y busca crecer en el mercado digital

Lo que comenzó hace casi 28 años como un supermercado de barrio en Belén San Bernardo, en Medellín, se consolida hoy como un referente del comercio local digital. La Vaquita Supermercados ha dado un salto decisivo hacia la transformación tecnológica gracias a su incorporación a la app DiDi Food, multiplicando por más de 10 sus ventas mensuales en apenas cinco meses y alcanzando en julio de 2025 una facturación superior a $319 millones. Puede leer: ¿Por qué La Vaquita cambió de nombre a Supermú? Esta es la razón

Transformación digital en el comercio tradicional

El registro de La Vaquita como ‘usuario tienda’ en DiDi Food representa uno de los casos más destacados de digitalización en el comercio tradicional del Valle de Aburrá. Durante julio, según la plataforma, los usuarios realizaron más de 4.500 órdenes a través de esta, consolidando a la cadena como un negocio que mantiene su esencia, mientras se adapta a las necesidades de los consumidores modernos.

"En La Vaquita trabajamos para estar más cerca de nuestros clientes, y eso también significa adaptarnos a sus nuevas formas de comprar. Hoy, a través de la app DiDi Food, logramos llegar a nuevos hogares con nuestra propuesta de valor que nos caracteriza en nuestros puntos de venta y en vaquitaexpres.com.co. Esto ha sido clave para acelerar nuestro crecimiento y nos confirma que es posible evolucionar sin perder nuestra esencia", afirmó Andrés Groelffi Agudelo, director de Omnicanalidad de Supermercados La Vaquita.

Operación física y digital: un modelo híbrido