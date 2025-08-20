Del barrio a la app: La Vaquita se une a DiDi Food y busca crecer en el mercado digital

Lo que comenzó hace casi 28 años como un supermercado de barrio en Belén San Bernardo, en Medellín, se consolida hoy como un referente del comercio local digital. La Vaquita Supermercados ha dado un salto decisivo hacia la transformación tecnológica gracias a su incorporación a la app DiDi Food, multiplicando por más de 10 sus ventas mensuales en apenas cinco meses y alcanzando en julio de 2025 una facturación superior a $319 millones.
