A partir del viernes, SuperGIROS habilita giros gratis para regiones afectadas por terremoto

SuperGIROS se sumó a la campaña de solidaridad con los afectados por el terremoto. Por esa razón facilitará el traslado de ayudas económicas hacia las regiones afectadas por el terremoto. A partir del 14 de agosto de 2026, la compañía habilitará giros sin costo para las personas que envían dinero con destino a Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Caldas y Chocó. La medida busca que las personas que quieran apoyar económicamente a familiares o ciudadanos afectados puedan enviar los recursos sin que el valor de la transacción disminuya la cantidad que finalmente recibe el destinatario. Le puede gustar: Conexión Summit destinará 20% de su boletería a afectados por el terremoto, ¿cómo dar ayuda en el evento?

¿Cuántos puntos de SuperGIROS estarán disponibles?

Para desarrollar esta iniciativa, la compañía pondrá a disposición su red de más de 20.000 puntos de atención distribuidos en diferentes regiones del país. La infraestructura permitirá conectar a las familias y facilitar el traslado de recursos hacia los territorios incluidos en la medida.

SuperGIROS señaló que esta capacidad logística será utilizada para construir un “mapa solidario”, mediante el cual espera contribuir a canalizar las ayudas económicas hacia las zonas que las requieren. La iniciativa se mantendrá vigente desde el 14 de agosto y permanecerá activa hasta nuevo aviso, de acuerdo con el anuncio de la compañía.

La compañía pondrá a disposición más de 20.000 puntos de atención para facilitar el envío de ayudas económicas a las zonas afectadas. FOTO COLPRENSA

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . De esta manera, quienes tengan familiares o quieran enviar recursos a personas afectadas por el terremoto en estos departamentos podrán utilizar la red de SuperGIROS sin asumir el costo de la transacción. La compañía explicó que la eliminación de esta tarifa busca que el dinero enviado llegue en su totalidad al destinatario, evitando que una parte de la ayuda sea descontada por el costo del giro. Entérese: La ‘vaca’ de la Andi y emprearios ya recauda $10.478 millones para damnificados del terremoto

Bloque de preguntas y respuestas: