Parques, museos y atracciones ya mueven US$1.095 millones al año en Colombia: así crece esta industria

La industria de atracciones ya le deja a Colombia un impacto económico total de US$1.095 millones al año, de acuerdo con el IAAPA Latin America & Caribbean Economic Impact Study, junto con Tourism Economics, grupo de Oxford Economics. El resultado contempla US$498 millones de impacto directo y US$597 millones de impactos indirectos e inducidos. En términos más desmenuzados, por cada US$1 que la industria generó directamente, produjo alrededor de US$1,20 adicionales en otras actividades económicas. En su más reciente informe, que analiza el año calendario 2024. IAAPA señala que “el informe presenta los impactos directos e indirectos de la industria de atracciones para ese periodo y entrega resultados para 25 países y territorios de América Latina y el Caribe”. Cabe señalar que el análisis tiene en cuenta a parques de diversiones y temáticos, parques acuáticos, centros de entretenimiento, zoológicos y acuarios, museos y centros de ciencia, atracciones naturales, de aventura, ecoturísticas y escénicas, además de atracciones históricas y culturales. Le puede interesar: El despertar turístico de Necoclí: 32 pequeños negocios se unen para transformar el Urabá antioqueño

US$1.095 millones de impacto económico en Colombia

El resultado para el territorio nacional evidencia que el negocio de las atracciones tiene un efecto que va mucho más allá de los ingresos que reciben directamente los establecimientos. Puesto que de los US$1.095 millones de impacto total, US$498 millones correspondieron al impacto directo y US$597 millones a los impactos indirectos e inducidos. A su vez, el informe también calcula US$109 millones en impuestos asociados a la actividad. La diferencia entre ambos componentes es uno de los aspectos más relevantes del estudio. Los impactos indirectos e inducidos fueron incluso superiores a los directos: representaron cerca del 55% del impacto económico total de la industria en Colombia. IAAPA explica que “el impacto directo incluye el gasto, el empleo y los salarios relacionados con las atracciones”. Esto contempla, entre otros aspectos, el pago de entradas, alimentos y bebidas y compras minoristas. Pero el cálculo también considera gastos realizados fuera de las propias atracciones que son generados por sus visitantes, como hoteles, restaurantes, tiendas y transporte. Por eso, el impacto económico de una visita no termina cuando el visitante sale de un parque, museo, zoológico o centro de entretenimiento. Lea más: Viviendas turísticas registradas en Colombia crecieron 635% en cuatro años; Antioquia lidera con el 20,6% de la oferta

¿Cómo se generan los otros US$597 millones?

FOTO CORTESÍA IAAPA

El estudio utiliza los conceptos de impacto indirecto e inducido para medir el efecto que la industria tiene sobre el resto de la economía. El componente indirecto se origina en la cadena de suministro. Para funcionar, una atracción necesita contratar bienes y servicios de otras empresas. Estas compañías, a su vez, requieren productos y servicios de sus propios proveedores, generando un efecto que se extiende por diferentes actividades económicas. El componente inducido está relacionado con el gasto de los hogares. Los trabajadores reciben ingresos asociados a la actividad de las atracciones y utilizan parte de esos recursos para adquirir otros bienes y servicios, generando nueva demanda. Así se explica que los US$498 millones de impacto directo terminen asociados a US$1.095 millones de impacto total.

En otras palabras, el efecto económico de esta industria no se limita a las empresas que administran directamente las atracciones: también alcanza a proveedores, trabajadores y negocios relacionados con el consumo de los visitantes.

Colombia tiene 988 atracciones dentro de las categorías analizadas

El informe identificó 988 atracciones en Colombia dentro de las siete categorías analizadas. Los museos y centros de ciencia son la categoría más numerosa, con 366 establecimientos, equivalentes al 37% del total. Después aparecen los centros de entretenimiento, con 309 establecimientos, y las atracciones naturales, de aventura, ecoturísticas y escénicas, con 195. El listado se completa con 46 atracciones históricas y culturales, 38 parques acuáticos, 22 zoológicos y acuarios y 12 parques de diversiones o temáticos. Esta composición muestra que cuando IAAPA habla de la “industria de atracciones” no se refiere exclusivamente a parques temáticos o de diversiones. La categoría es mucho más amplia e incorpora espacios culturales, científicos, naturales y de entretenimiento que forman parte de la oferta que reciben tanto turistas como visitantes locales.

Más de 11 millones de visitantes

Las atracciones identificadas en Colombia registraron aproximadamente 11,2 millones de visitantes durante 2024, según el estudio. Esa cifra representó alrededor del 3% de la asistencia total registrada en América Latina y el Caribe, donde las atracciones alcanzaron casi 400 millones de visitas. A nivel regional, el estudio identificó 12.020 compañías vinculadas a las categorías analizadas y una asistencia total de 396,2 millones de personas. El impacto económico agregado llegó a US$34.795 millones, de los cuales US$17.113 millones fueron directos y US$17.681 millones correspondieron a impactos indirectos e inducidos. Además, la industria pagó US$3.600 millones en impuestos en los 25 mercados estudiados.

Colombia, entre los países con mayor impacto económico

Los US$1.095 millones ubicaron a Colombia entre los mercados con mayor impacto económico de la industria en la región. El listado fue encabezado por México, con US$11.326 millones, seguido por Brasil, con US$9.196 millones; Argentina, con US$3.809 millones; Chile, con US$1.863 millones; y Perú, con US$1.697 millones. Colombia ocupó el sexto lugar, por encima de Venezuela, cuyo impacto total fue de US$1.061 millones. El dato colombiano estuvo compuesto por US$498 millones de impacto directo y US$597 millones de impacto indirecto e inducido, mientras que Venezuela registró US$588 millones y US$473 millones, respectivamente.

La industria también genera empleo e impuestos

Otro de los indicadores incluidos por IAAPA es la contribución de las atracciones al mercado laboral. En Colombia, los impactos indirectos e inducidos de la industria respaldaron 17.500 empleos, según el informe. A esto se suman los US$109 millones en impuestos asociados a la actividad. IAAPA precisa que su cálculo de impuestos incluye tributos como el impuesto a las ventas o al valor agregado, impuestos corporativos y aquellos relacionados con los empleados, como impuestos sobre la nómina y seguridad social. Por lo tanto, el aporte de la industria puede medirse desde varias dimensiones: ingresos, visitantes, empleo, actividad de proveedores y recaudo tributario.

Turismo doméstico, uno de los motores del sector

El estudio también pone el comportamiento de las atracciones en el contexto de la actividad turística. Para Colombia, IAAPA señala que el turismo doméstico representó 74% de todos los visitantes en 2024, y proyecta que esta tendencia continuará hasta 2030. El informe registra, además, 22,8 millones de visitantes totales en Colombia durante 2024 al considerar la actividad turística bajo la definición utilizada por Tourism Economics. La cifra incluye viajes domésticos, viajes intrarregionales y visitantes provenientes de fuera de América Latina y el Caribe. Entre los principales mercados internacionales de origen estuvieron Estados Unidos, con 20% de los visitantes internacionales; Ecuador, con 6%; México, con 6%; Venezuela, con 4%; y Brasil, con 4%.

¿Qué midió exactamente el estudio?

La investigación fue realizada mediante una combinación de fuentes. IAAPA explica que aplicó una encuesta en inglés, español y portugués a contactos del sector en 25 países seleccionados. Se enviaron invitaciones a aproximadamente 4.000 contactos, y se obtuvieron 131 respuestas completas y 102 parciales. Los resultados fueron combinados con datos propios de Tourism Economics provenientes de Global Travel Service. Para calcular el impacto económico, la metodología utilizó el Global Sustainability Model de Oxford Economics, con el objetivo de cuantificar los efectos a lo largo de las cadenas de suministro. El equipo también realizó investigación documental para validar los resultados de las encuestas y recopilar información adicional. Esto es relevante porque los US$1.095 millones no corresponden únicamente a una suma de ingresos reportados por las atracciones. Se trata de una estimación de impacto económico que incorpora los efectos directos, indirectos e inducidos.

Una industria que mueve más que el valor de sus entradas

El principal hallazgo para Colombia es, entonces, que la industria de atracciones tuvo en 2024 un impacto económico total de US$1.095 millones, con US$498 millones provenientes de efectos directos y US$597 millones asociados a los impactos indirectos e inducidos. La magnitud de estos últimos permite dimensionar el efecto multiplicador de la actividad: por cada dólar de impacto directo, se generaron aproximadamente US$1,20 adicionales en la economía. A esto se sumaron 11,2 millones de visitantes, 17.500 empleos respaldados por los impactos indirectos e inducidos y US$109 millones en impuestos. El resultado ubica a Colombia como uno de los mercados relevantes para esta industria en América Latina y el Caribe y muestra que su aporte económico está vinculado no solo al funcionamiento de las propias atracciones, sino también al turismo, el comercio, los servicios, los proveedores y el consumo de los hogares. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: