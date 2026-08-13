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Gobernadora del Chocó le hace llamado a turistas con planes para ir a ver ballenas: “no cancelen”

La mandataria local se refirió a Nuquí, Bahía Solano y Juradó y dio un detalle de cómo estaban estos lugares que se preparan para la temporada de ballenas.

  • La gobernadora insistió en que las zonas como Nuquí y Bahía Solano presentan una situación diferente al resto del departamento. Fotos: Colprensa
    La gobernadora insistió en que las zonas como Nuquí y Bahía Solano presentan una situación diferente al resto del departamento. Fotos: Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
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La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, le hizo una solicitud a los turistas que tienen planes para visitar este departamento y disfrutar de uno de los espectáculos de la temporada: el avistamiento de ballenas en el Pacífico.

Pese al movimiento de tierra que hubo el pasado lunes, 10 de agosto, donde un temblor de 7,4 de magnitud devastó gran parte del centro y suroccidente del país, por cuestiones de la naturaleza, en la región se aproxima uno de los momentos más esperados por turistas y es ver la llegada de las ballenas que cruzan el Pacífico colombiano en un viaje de aproximadamente 8.500 kilómetros.

Estos mamíferos suelen llegar desde el mes de julio. Sin embargo, es agosto y septiembre donde se llega a congregar el mayor número de ballenas, pues en estos meses la probabilidad de avistamiento exitoso es de un 90 %. Su arribo a aguas colombianas se debe a su búsqueda por aguas cálidas. Debido al invierno del hemisferio sur, buscan un mar con temperaturas de 28 °C, que es el promedio con el que mantiene el mar del Pacífico a mediados del año.

Lea también: ¡Temporada de ballenas en el Pacífico colombiano! Fechas para ver el espectáculo natural

Ante ese escenario, la mandataria chocoana hizo una petición en unas declaraciones dadas a la revista Semana. “Si tenía programación, reserva en la temporada de ballenas, no lo cancelen, no desprotejan a las familias que viven del turismo”, expresó ante el medio mencionado.

Córdoba hizo esta petición resaltando que zonas como Nuquí, Bahía Solano o Juradó no alcanzaron a ser afectadas de la misma manera como sí pasó en otros municipios de Chocó. En estos lugares, la infraestructura hotelera y los aeropuertos están funcionando con normalidad.

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En este departamento ubicado al occidente del país se han registrado 29 de 31 municipios afectados, sin embargo, las zonas que concentran la mayor atención por su crisis humanitaria son San José del Palmar, epicentro del terremoto; Quibdó, su capital; Istmina; Sipí y el Litoral de San Juan.

El último reporte también evidencia que hay 1.144 viviendas destruidas, 8.868 averiadas y 7 puentes vehiculares afectados. En medio de la tragedia, un dato positivo es que en este departamento ya no hay personas reportadas como desaparecidas, pues el día de ayer, miércoles 12 de agosto, se completó la búsqueda.

Siga leyendo: ¡Ya no hay desaparecidos! Chocó cierra fase de búsqueda tras encontrar con vida a las últimas personas que faltaban

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Se puede viajar al Chocó para el avistamiento de ballenas después del terremoto?
Sí. Según la gobernadora Nubia Carolina Córdoba, destinos turísticos como Nuquí, Bahía Solano y Juradó no resultaron afectados de la misma manera que otros municipios. Además, sus hoteles y aeropuertos funcionan con normalidad.
¿Cuándo es la mejor época para ver ballenas en el Pacífico colombiano?
¿Todavía hay personas desaparecidas en Chocó por el terremoto?
No. Según el último reporte, la búsqueda de personas desaparecidas concluyó el miércoles 12 de agosto y ya no hay personas reportadas como desaparecidas en el departamento.

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