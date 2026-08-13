Del estudio de grabación a los escombros: así ayudan los sonidistas a rescatar víctimas del terremoto

En el set de grabación, el sonidista es el encargado de que el sonido de esa historia sea capturado, registrado y controlado, para que la película o serie no solo se vea, sino que también se escuche bien.
Ese oficio, que implica el manejo de equipos de alta tecnología, de manera impensable podría salir del estudio para ayudar en medio de una situación que, para muchos, supera la ficción.
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Es lo que está ocurriendo en Cali, una de las ciudades más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia este lunes 10 de agosto y que, hasta ahora, ha cobrado la vida de 265 personas. En la capital del Valle del Cauca, un grupo de sonidistas y técnicos audiovisuales se unió a las labores de rescate.
No lo hizo levantando escombros ni colaborando en centros de acopio, sino que agarraron sus micrófonos, los sacaron a la calle y los pusieron en medio de paredes y muebles destruidos para detectar si aún hay personas con vida.
“Brigada Sonidistas” y “Ayudas Cali” son los nombres de estas iniciativas que han reunido a más de 70 profesionales del sector audiovisual, entre los que se encuentran ingenieros de sonido, microfonistas, radialistas y otros expertos del gremio.