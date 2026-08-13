Del estudio de grabación a los escombros: así ayudan los sonidistas a rescatar víctimas del terremoto

En el set de grabación, el sonidista es el encargado de que el sonido de esa historia sea capturado, registrado y controlado, para que la película o serie no solo se vea, sino que también se escuche bien. Ese oficio, que implica el manejo de equipos de alta tecnología, de manera impensable podría salir del estudio para ayudar en medio de una situación que, para muchos, supera la ficción. Lea: ¡Cada minuto cuenta! Así avanzan las horas clave para encontrar sobrevivientes tras el terremoto Es lo que está ocurriendo en Cali, una de las ciudades más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia este lunes 10 de agosto y que, hasta ahora, ha cobrado la vida de 265 personas. En la capital del Valle del Cauca, un grupo de sonidistas y técnicos audiovisuales se unió a las labores de rescate. No lo hizo levantando escombros ni colaborando en centros de acopio, sino que agarraron sus micrófonos, los sacaron a la calle y los pusieron en medio de paredes y muebles destruidos para detectar si aún hay personas con vida. “Brigada Sonidistas” y “Ayudas Cali” son los nombres de estas iniciativas que han reunido a más de 70 profesionales del sector audiovisual, entre los que se encuentran ingenieros de sonido, microfonistas, radialistas y otros expertos del gremio.

La intención nació de los propios expertos al ver que, con sus equipos profesionales, podían ayudar a rescatar a personas atrapadas. Esta iniciativa es de Estudios Takeshima, una entidad vinculada a la Alcaldía de Cali, y de otras organizaciones como Noís Radio. “Somos quienes activamos esta brigada de sonidistas, personas que se dedican a hacer radio o audiovisuales y que tenemos equipos. Detectamos que esos equipos podían ser de ayuda en las labores de rescate, tanto para encontrar vida como para ayudar a localizar cuerpos”, le explicó a La FM Nathaly Espitia, una de las voluntarias.

Lo que han hecho en estas últimas horas ha sido utilizar sus micrófonos para detectar sonidos que para el oído humano son imperceptibles.

Por ejemplo, los micrófonos de tipo unidireccional, que captan el sonido desde una sola dirección frontal, permiten saber de qué dirección proviene. El sonido no debe ser alto: basta con un toque o golpeteo en alguna superficie. Los sonidistas están trabajando en equipo con los rescatistas, quienes son los encargados de la remoción de escombros y de, en caso de hallar a una persona por medio del sonido, sacarla de allí. Por ahora, en Cali no se necesitan más voluntarios para la Brigada Sonidistas. Sin embargo, sí se requieren equipos especializados que les permitan seguir ayudando a quienes más lo necesitan en estas horas críticas.

“Si tienen geófonos, cámaras de sondeo u otros equipos que puedan servir en estas labores, no duden en llevarlos o enviarlos. En este momento son vitales para salvar vidas”, explicó Espitia. Pero, además de esto, es crucial seguir las recomendaciones que dan los expertos cuando se están realizando las labores de búsqueda. La primera y más importante es permanecer en silencio absoluto y también evitar moverse, ya que esto facilita su trabajo. Otra manera de contribuir es reportando si hay zonas de la ciudad que necesiten asistencia especial, porque, a pesar de que hay equipos desplegados, algunos lugares cuentan con una menor cantidad de voluntarios. En Pereira también se está conformando una brigada de sonidistas. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .

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