¿Qué está haciendo la Superfinanciera ante la caída de Bancolombia y Nequi?

La Superintendencia Financiera de Colombia (Superfinanciera) confirmó que mantiene un seguimiento permanente a la caída total que afecta desde la mañana de este viernes 24 de octubre a los servicios digitales de Bancolombia y Nequi.
En conversación con EL COLOMBIANO, la entidad de vigilancia dijo que ante este tipo de incidentes el procedimiento inmediato consiste en exigir a los bancos afectados que informen, de manera oportuna, a qué se deben las fallas, qué acciones están adelantando para restablecer el servicio y cómo están comunicando la situación a los usuarios.
Por ejemplo, que informen los canales alternativos disponibles para que los usuarios puedan continuar realizando sus operaciones.