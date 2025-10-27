Medellín tendrá jornada de acompañamiento en subsidios para mejorar viviendas: aquí los requisitos

En la comuna Buenos Aires, Medellín, se llevará a cabo una jornada de habilitación que les permitirá a los ciudadanos de esa comuna acceder al subsidio distrital de mejoramiento de vivienda. La actividad se desarrollará desde este lunes 27 hasta el miércoles 29 de octubre en el Centro de Desarrollo Social (CDS) El Salvador, en horario continuo de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. Durante la jornada, los asistentes recibirán orientación personalizada sobre cómo acceder al subsidio, además de acompañamiento en el proceso de habilitación y recepción de documentos para quienes deseen postularse. Entérese: “Las cajas de compensación no deben usarse con fines políticos”: Adriana Guillén, presidenta de Asocajas Hasta la fecha, la Alcaldía de Medellín ha asignado 3.534 mejoramientos de vivienda, de los cuales 2.618 ya se ejecutaron, con una inversión total de $72.400 millones. De esta cifra, $26.700 millones provienen de aliados estratégicos, reflejando el esfuerzo conjunto entre el sector público y privado por fortalecer la calidad de vida de las familias medellinenses.

Subsidios según el tipo de mejoramiento

El Subsidio Distrital de Vivienda que otorga Isvimed varía según la modalidad de intervención que requiera cada hogar y la disponibilidad presupuestal. Para los casos de mejoramiento saludable, que incluye obras enfocadas en saneamiento básico, cocinas, baños y condiciones de habitabilidad, el apoyo económico puede ser de hasta 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

Por su parte, los proyectos de mejoramiento estructural, destinados a reforzar la seguridad y estabilidad de la vivienda, pueden recibir un subsidio de hasta 18 SMMLV. Estas ayudas buscan garantizar viviendas más seguras, salubres y dignas, priorizando a familias de bajos ingresos que enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

Requisitos para acceder al subsidio

Para postularse, los interesados deben ser mayores de edad y tener ingresos familiares iguales o inferiores a dos salarios mínimos mensuales ($2.847.000). Además, el jefe o jefa de hogar debe acreditar una residencia continua en Medellín durante al menos seis años, y haber habitado los últimos cinco años en la vivienda a mejorar. Le puede gustar: Los subsidios ya no alcanzan: un hogar debe poner hasta $170 millones de su bolsillo para comprar vivienda VIS La vivienda debe estar ubicada en suelo apto según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), contar con servicios públicos básicos (acueducto, alcantarillado y energía) y estar construida con materiales convencionales. Ningún integrante del hogar puede ser propietario de otra vivienda ni haber recibido antes subsidios estatales de vivienda, ya sea para compra, mejoramiento o subsidios en especie. Además, el título del inmueble debe estar a nombre de un miembro del hogar postulante o, si no lo está, se debe demostrar la tenencia legal mediante documentos válidos.

Documentos requeridos para la inscripción