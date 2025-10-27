x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Si su hijo va a perder el año y en el colegio no le avisaron, no lo pueden poner a repetir

Con el año escolar a punto de terminar, muchos padres viven la incertidumbre de saber si sus hijos pasarán de grado o no. Pero antes de hablar de “pérdida del año”, es importante conocer qué dice la normativa sobre estas decisiones.

  • La pérdida del año escolar debe estar sustentada por la institución educativa. FOTO Camilo Suárez
    La pérdida del año escolar debe estar sustentada por la institución educativa. FOTO Camilo Suárez
El Colombiano
El Colombiano
27 de octubre de 2025
bookmark

El año escolar entra en su recta final. En estas fechas, muchos estudiantes ya hacen cuentas sobre lo que les falta para terminar el curso y saber si pasarán o no al siguiente grado. Es en este momento cuando los padres de familia viven la incertidumbre, especialmente aquellos cuyos hijos no han tenido el mejor desempeño académico.

Le puede interesar: ¡Una tesa! Estudiante de Itagüí fue el mejor Icfes de Antioquia y se acercó al puntaje perfecto

Antes de lamentar la pérdida del año escolar, debe tener en cuenta que la decisión de no promover a su hijo debe estar completamente sustentada. Así lo explica el abogado Fernando Beltrán, quien en un video de TikTok cuenta que un año no puede declararse como perdido solo porque sí.

@abogadovertical Aquí te traigo un mención muy general del Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes, para tenerlo en cuenta #colegio #estudiantes #examenes #aprobar #aprobarexamen #convivencia #abogado #educacion #calicolombia🇨🇴 #colombiano ♬ sonido original - Fernando Beltrán

En estos casos, lo que se recomienda a los acudientes es tener en cuenta el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE), el cual está regulado por el decreto 1075 de 2015, que es el que reglamenta el sector educativo en Colombia. Según esta normativa, este sistema debe ser diseñado por cada institución y debe tener asuntos como los criterios para evaluar y promover a los estudiantes, la escala de calificación, el calendario de entrega de informes a los padres y las estrategias de apoyo a estudiantes, entre otros.

En este Sistema Institucional, tanto el colegio como los estudiantes y padres tienen derechos y deberes. Una de las responsabilidades de la institución es estar en contacto con acudientes para mostrarles los informes del estudiante y los planes de ayuda para superar deficiencias. Y en esa misma línea, uno de los derechos de los alumnos es recibir asesoría y acompañamiento de los docentes para atender sus debilidades en el aprendizaje.

Esto quiere decir que si el estudiante venía presentando dificultades, estas debían ser comunicadas a sus padres y también debieron contar con un plan para ser superadas. Por esto, es importante que tenga presente si como acudiente recibió dicha información y, en caso de que la noticia de la pérdida del año escolar lo haya tomado desprevenido, puede presentar sus quejas y dudas ante la institución educativa.

Sin embargo, hay que recordar que los estudiantes también tienen deberes. El primordial a la hora de ser promovido de grado es el cumplimiento de las responsabilidades académicas, y de los compromisos y recomendaciones para superar dificultades en el proceso formativo.

Siga leyendo: El error que cometen muchos colegios en Colombia y que podría tener consecuencias legales

Preguntas sobre la nota:

¿Qué norma regula la promoción y pérdida del año escolar?
El Decreto 1075 de 2015, que reglamenta el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE).
¿Qué hacer si el colegio no notificó el bajo desempeño del alumno?
Los padres pueden solicitar revisión del proceso y presentar queja ante la Secretaría de Educación.
¿Los colegios públicos y privados aplican las mismas reglas?
Sí, todos deben contar con un SIEE avalado y cumplir las mismas garantías de infor

Temas recomendados

Educación
Educación primaria
Educación secundaria
Estudiantes
Tendencias
Familia
profesores
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida