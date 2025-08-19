En Colombia se debe subir la edad de pensión, advierte gerente del Banco de la República

El gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, encendió de nuevo el debate sobre el futuro de las pensiones en Colombia.
Durante su intervención en el Simposio de Mercado de Capitales organizado por Asobancaria, fue claro al decir que el país deberá prepararse para subir la edad de jubilación y aumentar las cotizaciones de los afiliados si quiere asegurar la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
“El reto por hacer sostenible el sistema pensional a largo plazo seguramente requerirá ajustes en los parámetros del sistema, en particular en las edades de jubilación y en los porcentajes de cotización de los afiliados”, advirtió Villar.
Estas alarmas de Villar ya fueron estudiadas hace un año en un informe del Observatorio Laboral y la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, que reveló como el sistema pensional colombiano está al borde del colapso o una bomba de tiempo a punto de estallar, dejando a la mayoría de los adultos en edad de jubilación sin ninguna posibilidad de recibir una pensión digna.