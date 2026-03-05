x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

¿Qué le dijo Llinás a Román que encendió los ánimos en la Sudamericana?

Los jugadores de Atlético Nacional y Millonarios FC tuvieron un cruce de palabras, acompañado de empujones y golpes, que terminó con la amonestación de ambos con tarjeta amarilla. Esto fue lo que se dijeron.

  • Andrés Llinás y su excompañero Andrés Felipe Román tuvieron un cruce de palabras en un partido de la Copa Sudamericana 2026. FOTO: Captura de video
    Andrés Llinás y su excompañero Andrés Felipe Román tuvieron un cruce de palabras en un partido de la Copa Sudamericana 2026. FOTO: Captura de video
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 4 horas
bookmark

Un partido intenso se vivió en la noche del miércoles entre Atlético Nacional y Millonarios FC por la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro terminó 1–3 y dejó la eliminación directa del verdolaga, que jugó como local en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

El duelo tuvo como protagonistas a Rodrigo Contreras (2 goles), Leonardo Castro (1 gol de penal) y Nicolás Rodríguez (1 gol), quienes definieron el encuentro entre estos dos grandes equipos colombianos. Contreras fue la figura del partido tras marcar el doblete que, junto con el gol de Castro, le dio la victoria a los “embajadores”.

¿Qué se dijeron Andrés Llinás y Andrés Felipe Román?

Como se trataba de dos gigantes del fútbol colombiano, los ánimos estuvieron picantes luego del cruce entre los defensores Andrés Llinás y su excompañero Andrés Felipe Román. Las cámaras televisivas captaron cómo se encararon y comenzaron a empujarse, mientras los compañeros intentaban separarlos. Ambos jugadores fueron amonestados por el árbitro con tarjeta amarilla.

Lea también: Fracaso verde: Nacional invirtió millones y quedó fuera en el primer partido de la Sudamericana ante Millonarios

Ambos se gritaron palabras ofensivas, presuntamente por cuestionar la grandeza de sus equipos. De acuerdo con el diario Semana, Llinás le habría dicho a Román: “¿Cuál equipo chico, ah? ¿Cuál equipo chico, mari...?”. Por su parte, el jugador de Nacional le habría dicho al árbitro: “¿Solo yo?” al momento de recibir la tarjeta amarilla.

Resultados de la primera fase de la Copa Sudamericana 2026

Resultados de la primera fase de la Copa Sudamericana 2026, que se disputa a partido único entre equipos de un mismo país:

- Martes

En Sucre: INDEPENDIENTE PETROLERO (BOL) - Guabirá (BOL) 3-2 en penales, 0-0

En Montevideo: MONTEVIDEO CITY TORQUE (URU) - Defensor Sporting (URU) 1-0

En Valencia: ACADEMIA PUERTO CABELLO (VEN) - Monagas SC (VEN) 5-3 en penales, 0-0

En Trujillo: ALIANZA ATLÉTICO (PER) - Deportivo Garcilaso (PER) 2-0

En Calama: Cobresal (CHI) - AUDAX ITALIANO (CHI) 2-3 en penales, 1-1

- Miércoles

En Santa Cruz: BLOOMING (BOL) - San Antonio Bulo Bulo (BOL) 3-0

En Caracas: CARACAS FC (VEN) - Metropolitanos (VEN) 4-3 en penales, 0-0

En Medellín: Atlético Nacional (COL) - MILLONARIOS (COL) 1-3

En Santiago: Universidad de Chile (CHI) - PALESTINO (CHI) 1-2

En Asunción: Sportivo Trinidense (PAR) - OLIMPIA (PAR) 0-1

En Cuenca (02H00 GMT del jueves): Deportivo Cuenca (ECU) - Libertad Loja (ECU)

- Jueves

En Asunción (22H00 GMT): Nacional (PAR) - Deportivo Recoleta (PAR)

En Montevideo (22H00 GMT): Boston River (URU) - Racing (URU)

En Cali (00H30 GMT del viernes): América de Cali (COL) - Atlético Bucaramanga (COL)

En Cusco (00H30 GMT del viernes): Cienciano (PER) - Melgar (PER)

En Machala (02H00 GMT del viernes): Orense (ECU) - Macará (ECU)

Los equipos en mayúscula se clasifican para la fase de grupos. A ellos se sumarán los cuatro equipos que queden eliminados en la tercera fase de la Copa Libertadores, además de los argentinos River Plate, Racing, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre y Barracas Central, y los brasileños Sao Paulo, Gremio, Red Bull Bragantino, Atlético Mineiro, Santos y Vasco da Gama.

Con información de AFP*

Siga leyendo: ¿Debe continuar Diego Arias en Nacional? Un debate que va más allá de la eliminación

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Copa Sudamericana
Equipos de fútbol
Atlético Nacional
Redes sociales
Virales
Millonarios
Videos
Estadios
Partidos
Colombia
Medellín
Estadio Atanasio Girardot
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida