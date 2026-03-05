Uribe denuncia que soldados no podrán proteger las elecciones en Caquetá: “Es un epicentro de presión armada y fraude electoral”

En medio de la gira electoral que adelanta por el país, el expresidente Álvaro Uribe señaló desde Caquetá que el departamento amazónico es “uno de los epicentros del fraude electoral” y señaló a Iván Cepeda de ser “el candidato de los terroristas”. “Caquetá es uno de los epicentros del fraude electoral. Unas elecciones que quieren imponer los terroristas con sus armas. Es el tránsito del pacto de la Picota hace cuatro años al Pacto de la Selva”, aseguró el exmandatario, quien está en el renglón 25 de la lista al Senado del Centro Democrático.

¿Qué dijo Uribe sobre Iván Cepeda y los grupos armados?

Uribe también arremetió contra el candidato oficialista, Iván Cepeda, a quien relacionó con los grupos armados: “Aquí vino Iván Cepeda a ratificar que es el candidato de los terroristas, a guardar silencio sobre el asesinato de los soldados, a imponer una nueva modalidad de paramilitarismo, que son las guardias campesinas. A aceptar implícitamente que no haya Ejército en muchas mesas de votación sino ‘guardias campesinas’ como las llaman”. Iván Cepeda estuvo en Caquetá justo antes que Uribe, el 2 de marzo, donde habló en Florencia, capital del departamento, en un discurso que orientó al “desarrollo territorial sostenible de la puerta de la Amazonía”.

Denuncia ante la Registraduría por seguridad electoral

El exmandatario, a su vez, afirmó que el director de la colectividad, Gabriel Vallejo, interpondría una queja ante el jefe de la Registraduría, Hernán Penagos: “Nos duele el Caquetá, por eso aquí estamos. Hoy el señor director del partido presentará una queja ante el registrador porque hay mesas electorales en las cuales no dejan llegar a los soldados y policías”, aseguró. Y añadió que “la vigilancia dicen que la harán guardias campesinas que están es trabajando bajo las órdenes de estos grupos terroristas, eso no puede ser, queridos ciudadanos del Caquetá”. Lea también: Tres soldados muertos en Boyacá: así fue la emboscada terrorista del ELN

Violencia reciente en Caquetá: asesinato de tres soldados

Las declaraciones de Uribe llegan justo en el momento en que el Ejército lamenta el asesinato de tres soldados en ese departamento en manos de las disidencias de las Farc. Se trataba de personal que participaba en el despliegue operacional del Plan Democracia, que busca brindar seguridad para la época de elecciones. Murieron Alexis Muñoz, Luis Mauricio Morales Leal y Josué David Uribe Chinchilla. El hecho se produjo en la mañana de este miércoles en un sector rural conocido como Santo Domingo, en el municipio de Cartagena de Chairá. De acuerdo con fuentes militares, el pelotón fue detectado por un dron enemigo, lo que permitió que los terroristas ejecutaran una emboscada con granadas de mortero, ráfagas de ametralladora y disparos de fusil. Lea también: Ataque con drones del ELN dejó un militar muerto y siete heridos en Bolívar

Municipios con riesgo electoral según la MOE

Según la Misión de Observación Electoral (MOE), Caquetá tiene cinco municipios en riesgo por factores que indican fraude electoral y violencia. Cuatro de ellos presentan riesgo extremo. Pero si se tienen en cuenta aquellos que están en riesgo por factores de violencia, son 11 los municipios en riesgo: ,cinco en riesgo extremo, tres en riesgo alto y tres en riesgo bajo. De hecho, un municipio de ese departamento, Belén de los Andaquíes, no había presentado riesgo por violencia hasta principios de febrero, pero en el último informe a corte del 26 de ese mes presentó nivel de riesgo medio.

Alertas de la Defensoría del Pueblo sobre Caquetá

Otra entidad que da cuenta de la situación de riesgo en Caquetá es la Defensoría del Pueblo. En su Alerta Temprana 004-26, del 15 de febrero, se habla de riesgos graves e inminentes de violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, derivados de amenazas y ataques con explosivos. También se habla de la presencia de grupos como el Frente Rodrigo Cadete del Estado Mayor de los Bloques y el Frente. Esto, concretamente, en el municipio de Puerto Rico, corregimiento de Rionegro. En otra alerta, la 001 de 2025, se habla de riesgos en: Solano, San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, Curillo y San José del Fragua. Allí se detallaron los riesgos para la población civil derivados de la expansión y posible confrontación armada entre disidencias de las Farc al mando de ‘Calarcá Córdoba’ y ‘Iván Mordisco’, producto de la fragmentación del Estado Mayor Central. Vale subrayar que Cartagena del Chairá es el municipio donde fueron emboscados y asesinados los soldados del Ejército.