Uribe denuncia que soldados no podrán proteger las elecciones en Caquetá: “Es un epicentro de presión armada y fraude electoral”

En medio de la gira electoral que adelanta por el país, el expresidente Álvaro Uribe señaló desde Caquetá que el departamento amazónico es “uno de los epicentros del fraude electoral” y señaló a Iván Cepeda de ser “el candidato de los terroristas”.
“Caquetá es uno de los epicentros del fraude electoral. Unas elecciones que quieren imponer los terroristas con sus armas. Es el tránsito del pacto de la Picota hace cuatro años al Pacto de la Selva”, aseguró el exmandatario, quien está en el renglón 25 de la lista al Senado del Centro Democrático.