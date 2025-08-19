¿Los grandes corporativos qué buscan de los emprendedores en el evento Conexión Summit?

Conexión Summit 2025 cumple su primer día de evento en Plaza Mayor, Medellín. El espacio cuenta con 60 corporativos, muchos de ellos buscan proveedores y servicios en diferentes campos, pero algunos de los más solicitados son inteligencia artificial y sostenibilidad.
Y es que el evento no es otra cosa que un ambiente de negocios entre corporativos, inversores, instituciones públicas y emprendedores que están buscando consolidar su emprendimiento o idea de negocio.
Los organizadores de Conexión estiman que entre el 19 y 20 de agosto se celebren unas 3.500 citas de negocios entre emprendedores y grandes corporaciones.
Los emprendedores contarán con 15 minutos para exponer y convencer a los empresarios que son el socio que están buscando. Por esa razón, EL COLOMBIANO dialogó con algunos de los corporativos para conocer sus expectativas y lo que demandan.