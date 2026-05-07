¿Por qué quebró Spirit? Mal servicio, cobros adicionales y quejas de pasajeros aceleraron su caída

Después de 34 años en el mercado, Spirit Airlines terminó sumándose a la lista de aerolíneas de ultra bajo costo que han colapsado financieramente en la industria aérea comercial. La compañía estadounidense arrastraba problemas económicos desde antes de la pandemia y no reportaba ganancias desde 2019. Aunque intentó reestructurar sus operaciones y reducir costos, la presión financiera terminó siendo insostenible. El golpe definitivo llegó con el aumento de los precios del combustible para aviones (jet fuel), un factor que aceleró la crisis de la aerolínea en medio de un entorno internacional marcado por tensiones geopolíticas y el encarecimiento de la operación aérea. Puede leer: Cierre de Spirit Airlines: Afectados han tenido que comprar doble tiquete, pagar hoteles y dormir en aeropuertos A esto se sumó el fracaso de las negociaciones con el gobierno de Donald Trump para acceder a un rescate cercano a los US$500 millones, apoyo financiero que nunca se materializó. Spirit se declaró en quiebra por primera vez en noviembre de 2024 y logró reducir US$800 millones de deuda mediante un acuerdo con acreedores. Sin embargo, la aerolínea siguió acumulando pérdidas y advirtió sobre dudas respecto a su continuidad operativa. Relacionado: Anato alerta por quiebras de aerolíneas y pide proteger a pasajeros y agencias En medio de su segunda bancarrota, la compañía inició medidas extremas para obtener liquidez: subastó aviones, vendió puertas de embarque y redujo personal como parte de un esfuerzo desesperado por mantenerse a flote. Pero la situación financiera reflejaba problemas estructurales más profundos relacionados con la gestión empresarial y el desgaste del modelo de negocio de ultra bajo costo.

El mal servicio al cliente debilitó el modelo de bajo costo

Aunque las tarifas económicas eran el principal atractivo de Spirit, expertos del sector consideran que el problema no era únicamente el precio de los tiquetes. Otras aerolíneas de bajo costo han logrado sostener operaciones rentables bajo esquemas similares. La diferencia estaría en la experiencia del cliente. Vea también: Quiebra de Spirit Airlines: Aerocivil activa plan para 10.000 pasajeros afectados en Colombia Spirit acumuló durante años algunas de las tasas más altas de quejas y los niveles más bajos de satisfacción entre pasajeros en Estados Unidos. La aerolínea cobraba prácticamente por cada elemento adicional del viaje, incluyendo equipaje de mano, selección de asiento y snacks. Aunque cumplía con estándares promedio en puntualidad y manejo de equipaje, mantenía uno de los espacios más reducidos entre asientos en la industria. “Meter a la gente en una separación entre asientos de 75 centímetros es incómodo, punto. Especialmente en vuelos de mayor distancia”, afirmó a CNN el consultor de la industria aérea Mike Boyd. El malestar de los usuarios fue creciendo con el tiempo. Incluso pasajeros interesados en tarifas bajas comenzaron a preferir pagar más por una experiencia de viaje más cómoda. “Recortaron tanto de la experiencia que la gente que terminó atrapada en Spirit a menudo despreció el servicio”, señaló Zach Griff, autor del boletín especializado From the Tray Table, a CNN. Según explicó, muchos viajeros estaban dispuestos a pagar entre US$30 y US$60 adicionales para evitar volar con la compañía.

La pandemia cambió las preferencias de los viajeros

Spirit inició operaciones como aerolínea chárter en la década de 1980 y comenzó a operar vuelos comerciales de pasajeros en 1992. Durante años fue considerada pionera en el modelo de tarifas ultra bajas y mantuvo resultados financieros positivos hasta antes de la pandemia. Pero la crisis sanitaria cambió las preferencias de los consumidores. Tras el desplome de la demanda aérea durante el covid-19, los viajeros regresaron buscando mayor comodidad y mejores servicios, incluso pagando tarifas más altas. Más noticias: Aerolínea Plus Ultra suspenderá temporalmente sus vuelos a Colombia desde junio por altos costos operativos Spirit intentó adaptarse a ese nuevo escenario. La empresa introdujo asientos más amplios en la parte delantera de los aviones y lanzó paquetes que incluían equipaje, Wi-Fi y snacks para mejorar la percepción de valor entre los pasajeros. Sin embargo, el cambio llegó tarde. “Le costó convencer a suficientes viajeros de que había reinventado el servicio”, afirmó Griff al medio internacional. Vea también: Ganancias de las aerolíneas en Colombia aumentaron 128% en 2025 La combinación entre deuda, pérdida de confianza de los clientes, mayores costos operativos y un modelo de negocio debilitado terminó sellando el destino de una de las aerolíneas más reconocidas del segmento de bajo costo en Estados Unidos.

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