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Abogados de Zulma Guzmán preparan visita a El Buen Pastor: ¿se acerca su regreso al país?

El Inpec está evaluando alternativas que garanticen condiciones adecuadas de reclusión para Guzmán.

  • Zulma Guzmán. Foto: redes
    Zulma Guzmán. Foto: redes
El Colombiano
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hace 3 horas
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La Fiscalía trasladó al Ministerio de Justicia una solicitud presentada por la defensa de Zulma Guzmán Castro para autorizar una inspección penitenciaria y una evaluación del área de psiquiatría del centro de reclusión donde permanecerá detenida en Colombia.

De acuerdo con el documento radicado el 27 de abril pasado, la petición hace parte del trámite de extradición activa adelantado contra Guzmán Castro y fue remitida por el fiscal especializado británico Michael Omo, de la Unidad de Extradición del Servicio de Fiscalía de la Corona del Reino Unido.

Según el oficio, la defensa de Guzmán Castro argumentó preocupaciones relacionadas con el estado de salud mental de la procesada y solicitó que los médicos Alan Mitchell y Bradley Hillier puedan realizar una “inspección penitenciaria y una evaluación de las instalaciones psiquiátricas del establecimiento de reclusión” en Colombia los días 25 y 26 de mayo de 2026.

El principal caso por el que es investigada Zulma Guzmán tiene que ver con la muerte de dos menores de edad por el consumo de talio en unas fresas enviadas por Guzmán, en abril de 2025. Además, la Fiscalía investiga también la muerte de Alicia Granja en 2021 por rastros sospechosos de la misma sustancia en su cuerpo.

Entre quienes lograron sobrevivir a las intoxicaciones se encuentran un joven de 21 años, una menor de edad que requirió tratamiento médico especializado en el extranjero y Elvira María Restrepo, excuñada de la sospechosa. La investigación también identifica a Catalina Ramírez como una víctima potencial que no llegó a recibir el paquete letal enviado a su nombre.

Amplíe la noticia: Caso Zulma Guzmán: autoridades investigan nuevos envíos de alimentos con talio a otras dos mujeres

La comunicación señala que corresponde al Ministerio de Justicia y al INPEC emitir un pronunciamiento sobre la viabilidad de autorizar la visita de los expertos internacionales al centro penitenciario de mujeres El Buen Pastor de Bogotá.

En el oficio también se indica que la documentación complementaria presentada por la Fiscalía colombiana ya fue recibida por las autoridades británicas y actualmente se encuentra en proceso de revisión dentro del procedimiento de extradición.

Lea también: MinJusticia pidió al Reino Unido acelerar la extradición de Zulma Guzmán por caso de menores envenenadas

¿Qué responde el INPEC?

En medio del proceso de extradición que se adelanta en Reino Unido contra Zulma Guzmán, señalada por su presunta responsabilidad en varios casos de envenenamiento con talio de dos menores en Bogotá, el INPEC ha dicho que estudia su posible reclusión en un pabellón especial de la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá.

El director del INPEC, el coronel Daniel Gutiérrez, explicó hace unas semanas que la decisión aún no está tomada y que responde a factores relacionados con la seguridad, así como a requerimientos planteados por la defensa de Guzmán y por autoridades internacionales.

No se pierda: ¿Pabellón especial para Zulma Guzmán? Esto dice el director del INPEC sobre su posible reclusión

Según el funcionario, aunque el sistema penitenciario colombiano enfrenta dificultades como el hacinamiento y limitaciones en infraestructura, se están evaluando alternativas que garanticen condiciones adecuadas de reclusión.

En ese sentido, indicó que El Buen Pastor cuenta con pabellones especiales que podrían ajustarse a las necesidades del caso, al ofrecer mayores condiciones de seguridad y protección.

“El país tiene dificultades en términos de hacinamiento, pero se cumplen las condiciones necesarias solicitadas por la defensa y entidades internacionales. Hemos trabajado articuladamente con la Fiscalía, el CTI, la Policía y otros organismos para evaluar estas condiciones”, señaló Gutiérrez.

Lea aquí: Caso Zulma Guzmán: Fiscalía confirmó que no solo las niñas sino la mamá de una de ellas fue envenenada con talio

El director del INPEC enfatizó que la prioridad será proteger la vida y la integridad tanto de la persona privada de la libertad como del personal penitenciario.

Asimismo, indicó que dentro del proceso se están valorando aspectos relacionados con la salud mental de Guzmán.

En ese contexto, explicó que el sistema penitenciario cuenta con programas específicos para la atención integral de las personas privadas de la libertad, que incluyen evaluaciones físicas, psicológicas y ocupacionales desde el momento de su ingreso.

A partir de estos diagnósticos, se asignan procesos de resocialización o actividades orientadas a la redención de la pena, como estudio, trabajo y enseñanza.

Siga leyendo: Nueva víctima en caso Zulma Guzmán: su cuñada habría sido envenenada con talio meses antes

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