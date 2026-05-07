Capturaron al alcalde de Villa de Leyva Víctor Alfonso Gamboa, ¿de qué se le acusa?

En un operativo realizado por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, fue capturado en la mañana de este jueves el alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro. La captura se llevó a cabo en el centro histórico del municipio, específicamente en las cercanías de la plaza central y frente al edificio administrativo y el Museo Acuña. Lea también: Detienen al alcalde de Barbosa por líos en contratos por $165 millones Tras ser interceptado al salir de su vehículo, Gamboa fue notificado de la orden judicial en su contra y trasladado bajo custodia a la sede principal de la Fiscalía en Bogotá. El operativo generó gran conmoción e incertidumbre entre los habitantes y visitantes de la localidad.

El momento de la captura del alclade de Villa de Leyva. Foto: redes sociales

La Fiscalía investiga al alcalde por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y violación del régimen constitucional de inhabilidades e incompatibilidades. También su captura podría estar relacionada con el delito de concusión.

Sobre su aprehensión, el caso estaría involucrado a un contrato de prestación de servicios suscrito con Javier Alexánder Múnevar González para la supervisión de maquinaria amarilla. Según el ente acusador, esta contratación vulneró el régimen de inhabilidades, ya que el contratista es hermano de la entonces secretaria de Desarrollo Social del municipio, Ángela Johana Múnevar González. Otro señalamiento es que, en dicho proceso contractual se omitieron los principios de planeación y selección objetiva, pues se verificó que los estudios previos fueron elaborados con base en la propuesta presentada por el propio contratista apenas dos días antes de la adjudicación, lo que demostraría la ausencia de una evaluación independiente por parte de la administración municipal. Siga leyendo: Capturaron a exalcalde de Urrao por el asesinato de un conductor en la variante a Caldas Debido a estos cargos, los cuales ya habían sido imputados en el mes de enero, la Fiscalía solicitó prisión preventiva tras su captura argumentando que el mandatario podría representar un riesgo para el proceso judicial y para la comunidad.

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