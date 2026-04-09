S&P rebaja calificación a Ecopetrol tras el desplome de la nota de Colombia, ¿efecto dominó?

Tal como lo anticipaban los analistas de mercado, el deterioro de las finanzas públicas de Colombia ha comenzado a arrastrar a las joyas de la corona del sector empresarial.
Tras el recorte de la nota soberana del país anunciado el miércoles 8 de abril, la agencia S&P Global Ratings confirmó que la calificación crediticia de Ecopetrol también desciende de BB a BB-, dejando a la estatal petrolera en una posición de vulnerabilidad que no se registraba en décadas.
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