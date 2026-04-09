S&P rebaja calificación a Ecopetrol tras el desplome de la nota de Colombia, ¿efecto dominó?

Tal como lo anticipaban los analistas de mercado, el deterioro de las finanzas públicas de Colombia ha comenzado a arrastrar a las joyas de la corona del sector empresarial. Tras el recorte de la nota soberana del país anunciado el miércoles 8 de abril, la agencia S&P Global Ratings confirmó que la calificación crediticia de Ecopetrol también desciende de BB a BB-, dejando a la estatal petrolera en una posición de vulnerabilidad que no se registraba en décadas. Puede leer: Acción de Ecopetrol se desploma en la Bolsa de Valores de Colombia tras retiro temporal de Ricardo Roa

Una calificación atada a la salud fiscal de Colombia

La rebaja de Ecopetrol es la consecuencia directa de su estrecha vinculación con el Estado colombiano. Según el reporte de S&P, la nota de la compañía está “limitada por el perfil crediticio del soberano”, debido a que el Gobierno posee el 88,49% de las acciones y depende críticamente de los dividendos y regalías que la empresa genera para financiar el presupuesto nacional. Tan solo el año pasado, Ecopetrol transfirió cerca de $11,5 billones a la Nación. Pese a este recorte global, la agencia decidió mantener el perfil crediticio individual (SACP) de la empresa en bb+, reconociendo que la probabilidad de apoyo gubernamental en momentos de estrés sigue siendo “muy alta”. Puede conocer: S&P baja la calificación de Colombia a BB-: ¿Qué significa este nuevo golpe a la economía?

Inestabilidad en la cúpula y dudas sobre la producción en Ecopetrol

A diferencia de la Nación, que recibió una perspectiva estable, Ecopetrol se mantiene con perspectiva negativa. Los analistas de S&P señalaron varios focos rojos que podrían derivar en nuevas rebajas: 1. Gobierno corporativo: La agencia calificó este aspecto como “moderadamente negativo”, en medio de la incertidumbre judicial que rodea a su presidente, Ricardo Roa, y la falta de una mayoría de miembros independientes en la junta directiva (actualmente son solo cuatro de nueve). 2. Producción estancada: En 2025, la producción promedió 745.000 barriles diarios, situándose por debajo de la meta de 750.000. 3. Dividendos vs. inversión: S&P advirtió sobre el riesgo de priorizar la salida de efectivo para dividendos en lugar de gastos de capital (Capex) necesarios para el mantenimiento y crecimiento de las reservas.

Ricardo Roa junto al presidente Petro.

¿Qué necesita Ecopetrol para recuperar terreno?

El camino hacia una mejora en la calificación (un posible ascenso a BBB-) parece estrecho en el corto plazo. Para lograrlo, según S&P, la compañía debería cumplir cuatro condiciones estrictas en los próximos 12 meses. Primero, superar las metas de producción de crudo; también mantener niveles de deuda (Deuda/EBITDA) por debajo de 2.0x; en tercer lugar, fortalecer los flujos de efectivo tras el pago de inversiones y dividendos; y por último, aumentar la presencia y rotación de miembros independientes en su junta directiva. Por el contrario, si la deuda neta ajustada escala hacia el umbral de 3.0x o los índices de reemplazo de reservas caen por debajo del 100%, la petrolera podría enfrentar un nuevo golpe en su valoración. Le puede interesar: Ricardo Roa se rehúsa a salir de Ecopetrol: se va de vacaciones hasta después de elecciones, en medio de sus escándalos

La actual posición soberana de Colombia, que arrastró a Ecopetrol a BB-, sitúa al país en niveles de riesgo crediticio que no se veían desde 1993, evidenciando un retroceso histórico en la confianza de los mercados internacionales.

El informe oculto de S&P revela un millonario hueco en la caja

Mientras el comunicado de la petrolera colombiana se limitó a señalar que la rebaja de calificación era un “efecto automático” de la situación del país, una investigación de El Tiempo sobre el informe completo de Standard & Poor’s revela un panorama mucho más crítico. El hallazgo más alarmante es el descalce financiero, ya que Ecopetrol consumió casi $9 billones más de lo previsto en el último ejercicio. Técnicamente, el flujo de caja discrecional respecto a la deuda (DCF/deuda) cerró en –5,0%, una cifra que choca drásticamente con el +2,5% que la propia agencia había proyectado. En la práctica, esto significa que la empresa no generó los $2,95 billones de caja libre esperados, sino que terminó consumiendo $5,9 billones. Esta brecha, equivalente a unos 2.100 millones de dólares, ha sido omitida en los pronunciamientos públicos de la petrolera. Siga leyendo: Ecopetrol ocultó información a revisoría fiscal; no hubo auditoría a la gestión de Ricardo Roa

Comunicado de Ecopetrol.

La presión de la Casa de Nariño sobre los dividendos de Ecopetrol

El informe identifica al Gobierno Nacional, accionista mayoritario, como una fuente directa de presión financiera. S&P advierte que la tendencia de la administración actual de “maximizar los pagos de dividendos” para cubrir sus propios desafíos fiscales limita la flexibilidad financiera de Ecopetrol. La disparidad es evidente, en 2024, la empresa distribuyó $15,6 billones en dividendos, una cifra que superó su utilidad neta de $14,9 billones. Es decir, se pagó a los accionistas más dinero del que realmente se generó en ganancias, una política que se agudizó en marzo de 2026 cuando el Ministerio de Hacienda impulsó elevar el dividendo de $110 a $121 por acción.

El “lastre” del gobierno corporativo bajo la gestión de Ricardo Roa

Aunque el riesgo del negocio sigue siendo calificado como “satisfactorio”, el análisis comparativo de S&P arroja un resultado negativo. El centro del problema radica en la gobernanza, que la calificadora señala como deficiente debido a la influencia de las instrucciones provenientes de la Casa de Nariño sobre las decisiones autónomas de la Junta Directiva. Lea aquí: “¡Fuera, renuncie!”: Asamblea de Ecopetrol cerró con abucheos contra Roa, dividendos de $121 y fractura sindical

¿Por qué Ecopetrol perdió su perfil de grado de inversión?

La agencia internacional fue explícita en su solución, para que Ecopetrol mejore su perfil crediticio, no basta con producir más petróleo; es imperativo garantizar más miembros de junta independientes y una mayor rotación de los mismos. S&P identifica la composición actual de la junta como el obstáculo estructural más relevante para la estabilidad del rating. A su vez, identifica cuatro riesgos para Ecopetrol generados por Ricardo Roa: 1. Imputaciones y licencias: Este duro diagnóstico coincide con un momento de máxima fragilidad administrativa. El presidente de la compañía, Ricardo Roa, enfrenta actualmente un complejo escenario judicial: 2. Imputación por tráfico de influencias: Proceso ya formalizado. 3. Violación de topes electorales: Imputación pendiente por la campaña “Petro Presidente”. 4. Vacaciones y licencias: El mercado observa con cautela la salida temporal de Roa de la presidencia, lo que también ha implicado su retiro de filiales como Hocol y dudas sobre su permanencia en la junta de ISA.

Junta de Ecopetrol