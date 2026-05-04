Sindicato denuncia plan para descapitalizar a Ecopetrol ante Wall Street

La estabilidad de la empresa más grande de Colombia, Ecopetrol, atraviesa un momento crítico en los mercados internacionales. La Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética de Colombia (Utipec) ha decidido llevar sus preocupaciones más allá de las fronteras nacionales, radicando una denuncia formal ante la Securities and Exchange Commission (SEC) y la New York Stock Exchange (NYSE). Esta acción busca que los organismos reguladores de Estados Unidos intervengan ante lo que el sindicato califica como un “desmembramiento sistemático de la compañía” bajo la gestión del actual Gobierno Nacional. Siga leyendo: Petro buscando plata de todo lado: Ahora identifica activos por $50 billones de Ecopetrol para una eventual venta

Una ofensiva legal por el patrimonio de los colombianos

La denuncia presentada por el sindicato no es un hecho aislado, sino la culminación de diversas advertencias técnicas que la organización ha realizado desde antes de la actual administración. Según Utipec, existe una agenda impulsada por premisas ideológicas que está asfixiando financieramente a la estatal petrolera. Los trabajadores aseguran que se están creando las condiciones ideales para una venta de emergencia, donde los activos estratégicos de la nación podrían ser entregados a precios de liquidación bajo el pretexto de una transición energética que consideran mal planificada. La preocupación central radica en que la retórica oficial de cesar la exploración de hidrocarburos ha provocado una erosión constante en el valor de las acciones.

Esta situación no solo afecta al Estado colombiano, sino que vulnera la confianza de los inversionistas globales que apostaron por una empresa sólida. Para el sindicato, esta narrativa forzada debilita la capacidad técnica de Ecopetrol, facilitando una fragmentación que pondría en riesgo la soberanía energética del país y la viabilidad de miles de empleos en el sector.

La gobernanza corporativa en la mira internacional

Uno de los puntos más sensibles de la denuncia presentada en Washington y Nueva York tiene que ver con la independencia de la compañía. Utipec sostiene que existe una “injerencia indebida del Poder Ejecutivo sobre la Junta Directiva y los altos mandos de Ecopetrol”. Agrega: “Este tipo de intervenciones políticas violan flagrantemente las prácticas de gobierno corporativo exigidas para cualquier empresa que cotice en la Bolsa de Nueva York”. La falta de autonomía administrativa es vista como un riesgo estructural que podría estar siendo ocultado en los reportes financieros oficiales. Alejandro Ospina Angarita, presidente nacional de Utipec, ha sido enfático al declarar que “los trabajadores no permitirán que la industria más importante del país se convierta en una moneda de cambio para intereses políticos temporales”. El líder sindical sostiene que proteger la salud financiera de la petrolera es la única forma de garantizar el bienestar social y el trabajo decente. Ante lo que consideran una inacción de las autoridades de control locales, el sindicato ha solicitado a los reguladores estadounidenses una vigilancia rigurosa y una investigación profunda sobre cómo las decisiones políticas están impactando la transparencia del mercado. Puede conocer: Ecopetrol, la más endeudada entre 12 grandes petroleras: su deuda equivale al 50% de su valor en bolsa

El llamado a una vigilancia financiera estricta