x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Murió un soldado y otro quedó herido en combates contra las disidencias en Briceño

En la madrugada de este lunes, un soldado del Ejército murió y otro resultó herido en un enfrentamiento con el frente 36 de las disidencias de las Farc en zona rural de Briceño.

  • El soldado Donar Herlinton Perenguez Revelo murió en combate contra el frente 36 de las disidencias de las Farc. Otro uniformado permanece herido a la espera de ser evacuado. FOTO: Manuel Saldarriaga y cortesía.
    El soldado Donar Herlinton Perenguez Revelo murió en combate contra el frente 36 de las disidencias de las Farc. Otro uniformado permanece herido a la espera de ser evacuado. FOTO: Manuel Saldarriaga y cortesía.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

En la vereda Palmichal, zona rural de Briceño, un soldado del Ejército Nacional murió y otro resultó herido esta madrugada durante combates con integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc, estructura criminal bajo el mando de alias Calarcá.

El uniformado fallecido fue identificado como Donar Herlinton Perenguez Revelo, soldado profesional adscrito al Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.° 7, de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7. Fue herido por un impacto de bala y, aunque recibió atención inicial de enfermeros de combate, murió por la gravedad de sus heridas.

El soldado Juan Diego Álvarez Ortiz resultó herido en el mismo enfrentamiento. Permanece en la zona de operaciones bajo atención médica porque las fuertes lluvias han impedido que la Fuerza Aeroespacial realice su evacuación. Se espera una mejora del clima para trasladarlo a un centro asistencial en Medellín.

También le puede interesar: Zozobra en el Nordeste antioqueño por ataques con drones durante el fin de semana

El Ejército anunció que continuará con operaciones ofensivas para ubicar a los responsables y contrarrestar la presencia del grupo en la región.

El frente 36 opera en municipios del norte y nordeste de Antioquia, como Briceño, Amalfi y Anorí. Además de enfrentarse a las Fuerzas Militares y disputar el control territorial con otras organizaciones criminales como el Clan del Golfo y el frente 18 de las disidencias de las Farc, extorsiona a mineros y ganaderos y ha provocado el desplazamiento forzado de decenas de campesinos, principalmente en Briceño.

Su principal fuente de ingresos es la extorsión: exige a los mineros, tanto formales como ilegales, un porcentaje del oro extraído y un “seguro” por turno, además de multas por incumplimiento. La infraestructura energética también es un blanco constante: el grupo busca forzar el pago de aranceles mediante infiltrados, videos intimidatorios y explosivos en carreteras hacia Hidroituango.

La dirección de la organización recae en Óscar Javier Cuadros Zea, alias Chejo, señalado por el ataque en el que murieron 13 policías en Amalfi y por quien el ministro de Defensa ofrece hasta 2.000 millones de pesos por información que conduzca a su captura.

Otro de los cabecillas es alias Calarcá, por quien Estados Unidos ofrece cinco millones de dólares. El gobernador de Antioquia lo ha señalado como responsable de asesinatos y masacres en la región. Fue capturado en 2024 y posteriormente liberado tras la suspensión de su orden de captura en el marco de los diálogos de paz con el gobierno Petro. Esta semana, sin embargo, la Fiscalía General de la Nación anunció que le imputará cargos el 5 de mayo.

Uno de los mandos más activos es alias Primo Gay, identificado como Néider Yesid Uñates López, un cabecilla de 23 años conocido por exhibir en redes sociales bienes adquiridos ilícitamente. Tras una serie de atentados en Briceño durante la Semana Santa — entre ellos la detonación de un artefacto explosivo cerca de la estación de Policía durante una procesión religiosa, que dejó dos policías y al menos siete civiles heridos —, la Gobernación de Antioquia duplicó la recompensa por su captura hasta 200 millones de pesos.

El 17 de marzo, alias Primo Gay resultó herido durante un operativo militar en Briceño, en el que fueron capturados su pareja sentimental y su escolta, alias Mateo, además de armas, municiones y cinco teléfonos celulares. Pese al golpe, la estructura continúa activa. Las autoridades también lo acusan de instrumentalizar juntas de acción comunal para obstaculizar operativos militares y de difundir en TikTok información falsa sobre su propia muerte para reducir la presión de las operaciones en su contra.

El Ejército expresó condolencias a los familiares del soldado fallecido y anunció acompañamiento psicosocial para sus allegados. El hecho se suma a una situación de orden público que la Defensoría del Pueblo había advertido meses antes mediante la Alerta Temprana 019 de 2025, ante la intensificación del conflicto entre el Clan del Golfo y el frente 36 en el norte antioqueño.

Lea más: Golpe a las disidencias: capturan en Medellín a ‘Choroto’, supuesto enlace criminal de Iván Mordisco

Temas recomendados

Ejército nacional
Disidencias de Farc
Soldados
Antioquia
Briceño
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos