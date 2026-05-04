Murió un soldado y otro quedó herido en combates contra las disidencias en Briceño

En la vereda Palmichal, zona rural de Briceño, un soldado del Ejército Nacional murió y otro resultó herido esta madrugada durante combates con integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc, estructura criminal bajo el mando de alias Calarcá. El uniformado fallecido fue identificado como Donar Herlinton Perenguez Revelo, soldado profesional adscrito al Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.° 7, de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7. Fue herido por un impacto de bala y, aunque recibió atención inicial de enfermeros de combate, murió por la gravedad de sus heridas. El soldado Juan Diego Álvarez Ortiz resultó herido en el mismo enfrentamiento. Permanece en la zona de operaciones bajo atención médica porque las fuertes lluvias han impedido que la Fuerza Aeroespacial realice su evacuación. Se espera una mejora del clima para trasladarlo a un centro asistencial en Medellín. También le puede interesar: Zozobra en el Nordeste antioqueño por ataques con drones durante el fin de semana El Ejército anunció que continuará con operaciones ofensivas para ubicar a los responsables y contrarrestar la presencia del grupo en la región.

El frente 36 opera en municipios del norte y nordeste de Antioquia, como Briceño, Amalfi y Anorí. Además de enfrentarse a las Fuerzas Militares y disputar el control territorial con otras organizaciones criminales como el Clan del Golfo y el frente 18 de las disidencias de las Farc, extorsiona a mineros y ganaderos y ha provocado el desplazamiento forzado de decenas de campesinos, principalmente en Briceño. Su principal fuente de ingresos es la extorsión: exige a los mineros, tanto formales como ilegales, un porcentaje del oro extraído y un “seguro” por turno, además de multas por incumplimiento. La infraestructura energética también es un blanco constante: el grupo busca forzar el pago de aranceles mediante infiltrados, videos intimidatorios y explosivos en carreteras hacia Hidroituango. La dirección de la organización recae en Óscar Javier Cuadros Zea, alias Chejo, señalado por el ataque en el que murieron 13 policías en Amalfi y por quien el ministro de Defensa ofrece hasta 2.000 millones de pesos por información que conduzca a su captura.