“Tenemos denuncias de cómo obligaron a conductores a movilizar gente el Día del Trabajo”: Alcalde de Medellín

En medio de todo el revuelo por las marchas del Día Internacional del Trabajo en Medellín, que según la administración municipal terminaron siendo más una plataforma para que el presidente Gustavo Petro promoviera su convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, que un espacio para la libre y sana expresión de la ciudadanía, el alcalde Federico Gutiérrez confirmó otro hecho de gravedad que tuvo lugar ese día en la capital antioqueña.

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Y es que de acuerdo con las declaraciones que dio el mandatario distrital este lunes 4 de mayo, hay denuncias sobre cómo el pasado viernes, algunos trabajadores de servicio público habrían sido obligados para que transportaran a la gente a las marchas, con el objetivo de llenar el Parque de las Luces que fue donde se realizó la concentración.

“Tenemos denuncias de cómo estaban obligando en algunos barrios de Medellín a los transportadores para que llevaran personas y copar el evento, y ni así pudieron. Nosotros dejamos las constancias en el Puesto de Mando Unificado ese día”, dijo el alcalde.

Además, el mandatario precisó que detrás de estos hechos estarían varias estructuras criminales del Valle de Aburrá, quienes por medio de intimidaciones y por órdenes específicas habrían obligado a los conductores a recoger y movilizar toda la cantidad de gente posible.

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Gutiérrez señaló que lo que querían hacer durante el Día del Trabajo en Medellín era una especie de “Tarimazo 2.0”, para que Petro y todo su gabinete pudieran promover su agenda política y desestimar la gestión que se viene haciendo en la capital antioqueña.

Cabe recordar que a la manifestación asistieron varios integrantes del Gobierno Nacional, entre ellos el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el ministro de Educación, Daniel Rojas. También estuvo el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien es investigado y fue visto hablando al oído del presidente durante el evento.

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