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“Tenemos denuncias de cómo obligaron a conductores a movilizar gente el Día del Trabajo”: Alcalde de Medellín

El mandatario distrital dijo que detrás de tales intimidaciones estarían varias estructuras delincuenciales de la ciudad. Las denuncias ya están en manos de la Policía.

  • De foto principal, una toma de la concentración el pasado viernes 1 de mayo por el Día de Trabajo en Medellín; en miniatura, el alcalde Federico Gutiérrez. FOTOS EL COLOMBIANO.
    De foto principal, una toma de la concentración el pasado viernes 1 de mayo por el Día de Trabajo en Medellín; en miniatura, el alcalde Federico Gutiérrez. FOTOS EL COLOMBIANO.
El Colombiano
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hace 2 horas
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En medio de todo el revuelo por las marchas del Día Internacional del Trabajo en Medellín, que según la administración municipal terminaron siendo más una plataforma para que el presidente Gustavo Petro promoviera su convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, que un espacio para la libre y sana expresión de la ciudadanía, el alcalde Federico Gutiérrez confirmó otro hecho de gravedad que tuvo lugar ese día en la capital antioqueña.

Lea más: Repartiendo almuerzos y presunta citación a personal Sena y sindicatos: así se llevó a cabo la marcha del 1.° de mayo en Medellín

Y es que de acuerdo con las declaraciones que dio el mandatario distrital este lunes 4 de mayo, hay denuncias sobre cómo el pasado viernes, algunos trabajadores de servicio público habrían sido obligados para que transportaran a la gente a las marchas, con el objetivo de llenar el Parque de las Luces que fue donde se realizó la concentración.

“Tenemos denuncias de cómo estaban obligando en algunos barrios de Medellín a los transportadores para que llevaran personas y copar el evento, y ni así pudieron. Nosotros dejamos las constancias en el Puesto de Mando Unificado ese día”, dijo el alcalde.

Además, el mandatario precisó que detrás de estos hechos estarían varias estructuras criminales del Valle de Aburrá, quienes por medio de intimidaciones y por órdenes específicas habrían obligado a los conductores a recoger y movilizar toda la cantidad de gente posible.

Entérese: Petro convirtió las marchas del Día del Trabajo en una plataforma con poca asistencia para promover su Constituyente

Gutiérrez señaló que lo que querían hacer durante el Día del Trabajo en Medellín era una especie de “Tarimazo 2.0”, para que Petro y todo su gabinete pudieran promover su agenda política y desestimar la gestión que se viene haciendo en la capital antioqueña.

Cabe recordar que a la manifestación asistieron varios integrantes del Gobierno Nacional, entre ellos el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el ministro de Educación, Daniel Rojas. También estuvo el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien es investigado y fue visto hablando al oído del presidente durante el evento.

Lea también: Denuncian presiones en el Sena para marchas en Medellín: “Pregunta el jefe que si los aprendices quieren participar”

Respuesta del alcalde ante anuncio de una Constituyente

En esa misma línea, Federico Gutiérrez fue enfático y dijo textualmente: “Colombia no necesita una Asamblea Nacional Constituyente, eso sería un salto al vacío sin paracaídas en estas condiciones. Lo que necesita el país es un gobierno que no robe, que llegue a las regiones y administre bien los recursos, que entienda de la autonomía territorial, que gobierne para todos y no genere odio”.

A la par, el alcalde trajo a colación una promesa que, según él, había hecho años atrás el presidente Petro sobre no convocar nunca a una Constituyente, promesa que ‘firmó en mármol’ y que incumplió justo unos meses antes de terminar su periodo de gobierno.

Petro, por su parte, planteó que no se trata de reemplazar la Constitución de 1991, sino de agregarle dos capítulos: uno estaría orientado a garantizar de manera efectiva los derechos fundamentales —como el trabajo, la salud, la pensión y el acceso a la tierra—, mientras que el otro buscaría reformar el sistema político para combatir la corrupción.

Gutiérrez dijo que lo importante ahora es enfocarse en seguir haciendo una buena gestión desde las regiones, y que no vale la pena distraerse con personas que solo quieren destruir desde adentro.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué denunció el alcalde de Medellín?
Que transportadores habrían sido presionados para movilizar personas a las marchas del 1 de mayo.
¿Quiénes estarían detrás de estas presiones?
Según la Alcaldía, estructuras criminales del Valle de Aburrá.
¿Qué relación tiene con la Constituyente?
El alcalde afirma que las marchas se usaron para promover esta propuesta del Gobierno Nacional.

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