Crisis de la salud en Colombia: Liga Contra el Cáncer suspende servicios en Bogotá

La crisis financiera que atraviesa el sistema de salud colombiano sigue dejando consecuencias en distintas regiones del país. Esta vez, la Liga Colombiana Contra el Cáncer Seccional Bogotá anunció la suspensión temporal de sus servicios debido a problemas económicos derivados, principalmente, de retrasos en los pagos por la atención prestada a pacientes. La medida, según explicó la institución en un comunicado oficial fechado el 30 de abril de 2026, busca proteger la estabilidad de la entidad y garantizar que, una vez se supere la emergencia financiera, los servicios puedan retomarse con calidad y sostenibilidad. “La IPS atraviesa una situación financiera compleja, originada principalmente por la falta de pagos oportunos correspondientes a los servicios prestados”, señaló la Liga en el documento firmado por el gerente general, Hernán Fernández Ankudowicz.

El comunicado de la entidad ha sido difundido por redes sociales.

De acuerdo con la entidad, el retraso en los giros y la acumulación de cartera han generado limitaciones operativas que hacen imposible mantener la atención de manera normal en la sede de Bogotá. Conozca: Supersalud intervino tres EPS sin evaluar el sistema Sin embargo, aclararon que la suspensión es temporal y que esperan reactivar los servicios en un periodo aproximado de dos meses, siempre y cuando se normalicen los pagos pendientes. La Liga también indicó que esta decisión solo afecta a la sede bogotana y no compromete la operación de otras seccionales del país, donde la atención continúa funcionando con normalidad.

¿Qué está pasando con la salud en Colombia?

El caso se suma a una creciente lista de hospitales, clínicas e instituciones prestadoras de salud que han tenido que restringir o suspender servicios en Colombia por problemas de liquidez. Siga leyendo: La eutanasia en Colombia amplía cobertura: para enfermos graves que sufren mucho En los últimos meses, varias IPS han advertido que las deudas acumuladas por parte de las EPS y los retrasos en los pagos están poniendo en riesgo la continuidad de la atención médica. Uno de los episodios más recientes involucró al Instituto Nacional de Cancerología, que anunció restricciones para nuevos pacientes afiliados a Nueva EPS debido a la ausencia de contratos vigentes y a una cartera que supera los $146.000 millones.

La suspensión temporal de atención se suma a la crisis financiera que afecta a hospitales y clínicas en varias regiones del país. FOTO: Camilo Suárez.

Aunque algunas medidas fueron reversadas parcialmente tras reuniones con la aseguradora, el caso encendió las alarmas sobre el deterioro financiero del sector. Las cifras muestran un crecimiento acelerado de las deudas. Según datos revelados por directivos del Instituto Nacional de Cancerología, la cartera pasó de poco más de $36.000 millones en 2024 a más de $136.000 millones en febrero de 2026, mientras aumentaron significativamente las obligaciones con mora superior a un año.