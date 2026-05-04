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Exclusivo | Así el Gobierno habría inflado cifras de expedición de pasaportes para justificar su modelo

El Fondo Rotatorio presentó un balance ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para justificar su operación: más de 635.000 documentos han sido expedidos en lo que va de 2026. Según el demandante, las cifras podrían inducir al error en la decisión judicial. ¿Qué hay detrás?

  • El presidente Gustavo Petro presentó el nuevo modelo de pasaportes. Foto: Cancillería
    El presidente Gustavo Petro presentó el nuevo modelo de pasaportes. Foto: Cancillería
Andrés Felipe Carmona Barrero
Andrés Felipe Carmona Barrero
hace 3 horas
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El abogado Nicolás Dupont Bernal, quien mantiene demandada a la Cancillería y la Imprenta Nacional, presentó una fuerte réplica ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca calificando como una “falsedad material relevante” la información suministrada por el Gobierno sobre la supuesta normalidad en la expedición de pasaportes.

Los principales cuestionamientos del abogado, según conoció en primicia EL COLOMBIANO, se centran en una posible atribución errónea de las cifras de operatividad de los pasaportes.

Dupont Bernal sostiene que el reporte de 635.530 pasaportes expedidos en el primer cuatrimestre de 2026, como lo dio a conocer la Cancillería ante el Tribunal, “no es un logro del nuevo modelo, sino el resultado del contrato 535 de 2025”,...

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