Exclusivo | Así el Gobierno habría inflado cifras de expedición de pasaportes para justificar su modelo

El Fondo Rotatorio presentó un balance ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para justificar su operación: más de 635.000 documentos han sido expedidos en lo que va de 2026. Según el demandante, las cifras podrían inducir al error en la decisión judicial. ¿Qué hay detrás?