SIC multó Movistar con $4.679 millones por “poner trabas” a usuarios para cambiar de operador con el mismo número

La Superintendencia de Industria y Comercio volvió a caerle fuerte a los operadores de telecomunicaciones. Esta vez sancionó a Movistar con una multa de $4.679 millones por obstaculizar la portabilidad numérica y afectar el derecho de los usuarios a cambiar de operador.
La decisión, contenida en la Resolución 26355 de 2026, concluyó que la compañía incumplió obligaciones clave del proceso. Según la entidad, “no entregó de manera oportuna, o en algunos casos no entregó, los NIP de confirmación”, código indispensable para que el usuario pueda trasladar su línea.
A esto se suma que “realizó actividades de recuperación durante el proceso de portación”, enviando ofertas comerciales incluso antes de completar el trámite.