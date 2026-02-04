¿Qué busca la SIC? Investigación sobre precios y ganancias inquieta a empresarios

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició requerimientos formales al sector empresarial para conocer cómo están definiendo sus políticas de precios, esquemas de descuentos y márgenes de ganancias, así como el impacto que tiene la variación del dólar en sus estructuras de costos y precios finales. Desde inicios de enero, y tras el aumento de 23% del salario mínimo, la autoridad ya había advertido que haría “estrictos controles” para garantizar los derechos de los consumidores y evitar abusos con el aumento de precios de bienes y servicios, en el marco del incremento del nuevo salario vital. Puede leer: SIC sanciona a Jenagro con más de $133 millones por cobros indebidos a consumidores “El modelo económico colombiano no solo reconoce la libre autonomía, la libre iniciativa privada, la responsabilidad social y empresarial, sino que, además, prohíbe la fijación de precios inequitativos (excesivos), el actuar coordinado de los agentes económicos y la influencia indebida que puedan ejercer las asociaciones o agremiaciones en la libre determinación de las condiciones de comercialización con las que cuentan los agentes económicos”, indicaron desde la Superintendencia. En contexto: Tras alza del salario mínimo, SIC advierte sanciones por abusos de precios y activa vigilancia

Cuestionario de la SIC indaga márgenes de ganancia y costos empresariales

En concreto, el requerimiento consta de siete solicitudes de información, en las que la entidad exige a los empresarios explicar no solo los aspectos comerciales, sino también los fundamentos jurídicos y técnicos que respaldan sus políticas de precios, así como la vigencia de promociones y ofertas ofrecidas a los consumidores. Entre los puntos centrales, la SIC solicita a las compañías detallar los procedimientos y parámetros que utilizan para establecer los precios y descuentos de los productos que comercializan, incluyendo los criterios legales, técnicos y comerciales que sustentan dichas decisiones. Vea también: SIC alerta por abusos en proyectos vivienda nueva: hay más de 6.000 quejas contra constructoras Asimismo, la autoridad de competencia pide informar cuáles son los modelos o parámetros empleados para definir el margen mínimo de ganancia, y de qué manera variables como los costos de importación, logística y otros factores influyen en la estructura de costos y en el precio final de los productos. Otro de los aspectos clave del cuestionario tiene que ver con el manejo del inventario. La SIC indaga si la disponibilidad de productos es utilizada como criterio para aplicar descuentos y cómo el nivel de existencias impacta el precio que finalmente se comunica al consumidor. En el caso de los bienes importados, la entidad exige a las empresas explicar cómo incorporan la evolución de la tasa de cambio en la determinación de los precios, un punto especialmente sensible en un contexto de alta volatilidad del dólar. Entérese: Si tiene una empresa o negocio, esto es lo que debe saber para evitar sanciones de la SIC El cuestionario también aborda la duración de los precios, al solicitar información sobre el tiempo durante el cual se mantienen vigentes, si presentan variaciones diarias o si permanecen estables por al menos 24 horas consecutivas. En materia de promociones, la SIC pide a las compañías explicar cómo se establece el precio de referencia sobre el cual se aplica el porcentaje de descuento, con el fin de verificar la transparencia de las ofertas anunciadas al público. Por último, hay un apartado sobre el uso de tecnología, en el que se pregunta si las empresas emplean sistemas automatizados o algoritmos de fijación de precios. En caso afirmativo, deben detallar su funcionamiento técnico, las fuentes de datos utilizadas, la lógica del mecanismo y los controles implementados.

Petro llama a los empresarios a la calma

En medio de la preocupación expresada por algunos empresarios, el presidente Gustavo Petro salió al paso y pidió tranquilidad frente a los requerimientos de la SIC. “No hay que tener nervios porque se sepa con transparencia, por parte del consumidor, la estructura de formación de precios del oferente”, afirmó el mandatario.

Explicó que, en términos generales, “un precio es el costo medio de producir en una rama productiva más su tasa media de ganancia”, y señaló que, en un esquema de libre competencia, las empresas con menores costos pueden obtener mayores beneficios, mientras que aquellas con estructuras más altas deben mejorar su eficiencia para mantenerse en el mercado. El jefe de Estado también se refirió a la composición de la ganancia empresarial, señalando que de ella se desprenden los costos financieros, mientras que en el costo de producción se incluyen factores como los insumos y la energía. En el caso del sector agropecuario, agregó, la tasa de ganancia incorpora el pago por la renta de la tierra.

Críticas a decisión de la Corte de suspender emergencia económica