Ni los muertos se salvan del invierno: deslizamiento tumbó bóvedas del cementerio de La América, Medellín

Las fuertes lluvias con las que comenzó el 2026 no están perdonando a nadie, ni siquiera a los que ya se murieron. Resulta que en el cementerio de La América se produjo un deslizamiento que provocó el colapso estructural de parte de las bóvedas del camposanto, dejando a la intemperie los despojos mortales sin que nadie los recoja.
Esta emergencia afectó a 38 bóvedas de este camposanto, lo que equivaldría a 152 nichos, situación que ha generado incomodidades entre los residentes de los conjuntos residenciales vecinos, que no solo tienen que ver los despojos mortales, sino aguantarse los fuertes olores provocados por la exposición de estos restos.